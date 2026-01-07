El cielo se partirá en dos: tras la ola de calor, llegarán tormentas severas a Buenos Aires, ¿cuándo se larga?

Después de varios días de calor intenso, Buenos Aires se prepara para un cambio en las condiciones climáticas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las lluvias regresarán esta semana y podrían venir acompañadas de ráfagas fuertes. Si tenés planes al aire libre, tomá nota del pronóstico.

¿Cuándo vuelven las tormentas a Buenos Aires?

El miércoles será el día clave. Por la mañana, la probabilidad de lluvia será baja, cerca del 10 %.

Sin embargo, por la tarde el escenario cambia: hay hasta un 40 % de chances de tormentas aisladas, con ráfagas del sudeste que podrían alcanzar los 50 km/h.

Durante la noche, las posibilidades bajan nuevamente al 10 %, aunque se mantendrán los vientos del este.

Pronóstico completo para la semana

Martes 6: cielo algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche. Temperaturas entre 21° y 31°. Vientos del norte con ráfagas de hasta 50 km/h.

Miércoles 7: jornada mayormente nublada. Lluvias aisladas por la tarde y ráfagas del sudeste de hasta 50 km/h. Mínima de 21° y máxima de 31°.

Jueves 8: cielo parcialmente nublado en la mañana y más cubierto hacia la noche. Mínima de 17° y máxima de 26°. Vientos del este con ráfagas de 50 km/h.

Viernes 9: cielo mayormente nublado, temperaturas entre 21° y 26°.

Sábado 10: condiciones similares al viernes, con 10 % de probabilidad de lluvia en la mañana.

Domingo 11: mínima de 19° y máxima de 30°, con cielo mayormente nublado todo el día.

Recomendaciones para la semana