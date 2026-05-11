Una serie de tormentas severas con lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas de viento está afectando a distintas zonas de Estados Unidos y podría continuar durante hoy lunes, de acuerdo con lo detallado por los últimos informes meteorológicos. Las tormentas iniciaron durante el fin de semana y se concentraron en regiones de las Grandes Llanuras y la costa del Golfo, donde múltiples rondas de precipitaciones se desplazaron sobre las mismas áreas. De acuerdo con lo informado por expertos de AccuWeather, durante el domingo en Estados Unidos las tormentas afectaron principalmente desde Texas hasta Mississippi, con sistemas que se desplazaron hacia Arkanasas, Louisiana y otras áreas cercanas. Entre los principales riesgos asociados a estos sistemas se encuentran Los pronósticos indican que la actividad con tormentas se desplazará hacia el este, con mayor impacto en el sureste del país. El mayor riesgo se mantiene para En estas regiones, se espera Los expertos advierten que este sistema podría interferir con la circulación de quienes deban trasladarse o realizar actividades al aire libre en estas zonas durante el día de hoy.