El territorio nacional enfrentará un cambio drástico en las condiciones del clima a partir de esta semana debido al ingreso de distintos sistemas meteorológicos que favorecerán tormentas fuertes y lluvias generalizadas. El fenómeno impactará principalmente al noreste, centro, oriente y sureste del país. Las autoridades meteorológicas alertaron que las precipitaciones podrían presentarse con actividad eléctrica, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento, especialmente durante las tardes y noches. Además, el temporal provocará un descenso parcial de las temperaturas tras varios días de calor extremo. Los estados con mayor probabilidad de lluvias intensas serán Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas. En estas entidades se prevén tormentas fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En el centro del país también aumentará el riesgo de precipitaciones fuertes. Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Michoacán y Jalisco podrían registrar encharcamientos, inundaciones urbanas y caída de árboles por las ráfagas de viento. Mientras tanto, en el sureste mexicano se esperan los acumulados de lluvia más importantes. Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas serán las zonas con mayor riesgo de deslaves, crecida de ríos y afectaciones carreteras debido a la intensidad del temporal. El temporal de lluvias y tormentas se extenderá durante gran parte de esta semana, aunque las condiciones más intensas se concentrarán entre el lunes y el jueves. Las precipitaciones se presentarán principalmente por las tardes y noches, con episodios más persistentes en el sureste y zonas montañosas. Especialistas señalaron que el ingreso constante de humedad mantendrá un ambiente inestable en buena parte del país. Aunque las lluvias ayudarán a disminuir parcialmente el calor extremo, continuará el riesgo de tormentas fuertes, granizadas y ráfagas de viento. Las lluvias intensas podrían provocar inundaciones repentinas, encharcamientos y afectaciones en vialidades urbanas, especialmente en zonas bajas. Autoridades también alertaron por fuertes ráfagas de viento, que en algunos estados superarían los 70 km/h, con riesgo de caída de árboles, anuncios y estructuras ligeras. Además, existe posibilidad de deslaves y derrumbes en regiones montañosas del sur y sureste del país. Por ello, Protección Civil recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales y evitar cruzar calles inundadas o ríos durante las tormentas más intensas.