Las tormentas severas volverán a golpear a distintas regiones de Estados Unidos con un sistema meteorológico que podría mantenerse activo durante 48 horas. Los últimos reportes oficiales anticiparon lluvias intensas, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento en amplias zonas del país. El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) advirtió que el fenómeno tendrá capacidad para provocar inundaciones repentinas, anegamientos urbanos y complicaciones en rutas. WPC informó que el avance de un sistema de baja presión aumentará el riesgo de precipitaciones extremas en varios estados. El organismo señaló que algunas tormentas podrían descargar grandes cantidades de agua en pocas horas. Los especialistas explicaron que el aire cálido y húmedo proveniente del Golfo alimentará las tormentas durante gran parte del evento meteorológico. Esto incrementará las posibilidades de inundaciones repentinas en zonas urbanas y rurales. El NWS también alertó por tormentas capaces de generar granizo y ráfagas de viento severas. Según los parámetros oficiales del organismo, una tormenta severa puede producir vientos de al menos 58 mph. El NWS indicó que las ráfagas previstas podrían derribar árboles, afectar tendidos eléctricos y generar problemas de visibilidad en rutas. Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a las alertas meteorológicas locales durante las próximas horas. Además del viento, algunas tormentas podrían estar acompañadas por caída de granizo de gran tamaño. Los meteorólogos advirtieron que las células más intensas podrían fortalecerse rápidamente durante la tarde y la noche. Los pronósticos también remarcaron que el lento desplazamiento del sistema favorecerá lluvias persistentes durante dos días consecutivos. Esto podría aumentar significativamente los acumulados de agua en áreas vulnerables. Los organismos meteorológicos señalaron que las principales amenazas asociadas a este evento serán las siguientes: El NWS recomendó evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas más fuertes y seguir las actualizaciones oficiales sobre alertas y avisos meteorológicos.