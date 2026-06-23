Se infartó en el trabajo, lo ignoraron y la ART deberá pagar una indemnización millonaria.

Un Tribunal del Trabajo resolvió un caso que generó impacto en el ámbito laboral al reconocer como accidente de trabajo por ocasión un episodio sufrido por un empleado de una empresa, quien padeció un infarto durante su jornada laboral y quedó con graves consecuencias de salud y, de este modo, la ART deberá abonar una indemnización millonaria.

La causa fue iniciada por el abogado Matías Martínez, quien presentó una demanda por daños y perjuicios contra la empresa y una aseguradora de riesgos del trabajo. Según consta en el expediente al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el trabajador había ingresado a la firma en 2009 y en 2021 comenzó a desempeñarse bajo un régimen de turnos rotativos, situación que afectó su vida familiar y le generó un cuadro de estrés.

Cómo fue el caso que derivó en una indemnización millonaria

El hecho central ocurrió el 24 de noviembre de 2021, cuando César Fernández se encontraba trabajando en la planta. Conforme a la denuncia, comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho, mareos y malestar general, por lo que fue hasta la enfermería del establecimiento, que se encontraba cerrada.

El fallo no analizó las causas que llevaron a la condición cardíaca sino las fallas en su atención (Fuente: archivo).

De acuerdo con lo expuesto en la causa, ante la falta de una ambulancia y asistencia médica inmediata, se decidió trasladarlo en un remis hacia el Sanatorio Argentino, donde sufrió una descompensación cardíaca durante el trayecto.

Como consecuencia del episodio, el trabajador sufrió una grave afectación neurológica y quedó con cuadriparesia, severas limitaciones motoras y necesidad de asistencia permanente, según surge del expediente judicial.

La representación legal del trabajador sostuvo que existieron fallas en la respuesta ante la emergencia: “Si hubiera recibido la atención adecuada y oportuna, las consecuencias podrían haber sido sustancialmente menores”.

Por qué el Tribunal falló de esta forma

El Tribunal entendió que el caso debía ser considerado un accidente laboral por ocasión, no porque la actividad laboral hubiera provocado directamente el infarto, sino porque las circunstancias en las que ocurrió (dentro del ámbito de trabajo, bajo organización y control del empleador y sin asistencia médica adecuada) agravaron el desenlace.

En la resolución, los jueces declararon la inconstitucionalidad de algunos artículos del régimen de riesgos del trabajo y rechazaron la reparación integral planteada contra la ART por falta de acreditación de ciertas omisiones específicas, pero sí hicieron lugar al reclamo basado en las prestaciones del sistema laboral.

Finalmente, condenaron a la aseguradora a pagar una suma de $285.980.239,88, más intereses, llevando el monto total liquidado a $351.246.415,17. Además, la sentencia estableció que deberá abonar mensualmente una prestación por gran invalidez, conforme al artículo 17 inciso 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Desde la representación del trabajador destacaron que el fallo marca un antecedente relevante al ampliar la protección laboral: “No solo deben repararse los daños causados directamente por el trabajo, sino también aquellos que se agravan porque la circunstancia de que el infortunio ocurrió en el trabajo (entendido como el lugar y en la jornada habitual) y justamente esta circunstancia de hallarse en el trabajo fue lo que agravó las consecuencias dañosas y perpetuas que soportó el trabajador”.