“Tomaba agua del río y comía pasto”: un joven pasó 19 días perdido en el monte del Chaco y sobrevivió de manera inesperada.

La Policía de Chaco encontró a un joven que estuvo casi 20 días desaparecido en un monte de esa provincia. Jonathan Blanco había desaparecido a fines de mayo, por lo que su familia había activado una búsqueda que duró tres semanas hasta llegar a un buen final.

Fernando Romero, jefe de la Policía, fue quien confirmó la noticia: “Está con vida. Eso es lo importante”. “Obviamente, tiene el padecimiento de estar tantos días fuera de su casa, prácticamente 20 días. Tiene lesiones propias de circular por zona de monte: escoriaciones, rasguños, esas cuestiones. Pero está con vida”, señaló.

Cómo encontraron al joven perdido por 20 días en Chaco

La denuncia se radicó el 30 de mayo cuando los cercanos dejaron de tener contacto con el joven, de 23 años. De este modo, la Policía provincial llevó a cabo intensas tareas de búsqueda en Resistencia, Fontana y Puerto Tirol.

Pese a que la incertidumbre era total, los operativos continuaron hasta que este jueves al mediodía se anunció que un dron de la institución de seguridad de Chaco logró captar a Blanco en una zona de monte entre Fontana y Puerto Tirol.

El rescate del joven fue posible gracias a una imagen captada por un dron de la Policía del Chaco (Fuente: Gobierno de Chaco). Gobierno del Chaco

Según explicó, el dispositivo sobrevoló el monte y captó una señal, por lo que los agentes se dirigieron hasta el lugar y allí lograron dar con Blanco en buen estado de salud, destaca el medio El Litoral.

“Agua de río y pasto” así sobrevivió el joven

Durante los 19 días que permaneció desaparecido en el monte chaqueño, Jonathan logró sobrevivir de manera inesperada. La fiscal Ingrid Wenner explicó en conferencia de prensa que el joven ”aparentemente, tomaba agua ahí del brazo del río. Tenía como pasto, hojitas en la boca. Comía de la vegetación”.

Según la investigación, la principal hipótesis apunta a que Blanco se extravió mientras buscaba su teléfono celular. Wenner sostuvo que el joven “perdió el celular” y se desorientó en medio del monte.

Además, aclaró que “No hay indicios de participación de terceras personas”, por lo que la causa continúa enfocada en un accidente derivado de su desaparición. El jefe policial señaló que el joven estaba “lúcido, consciente y circulando de forma errática”.