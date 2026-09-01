Se despidió la cadena más popular del país: 17 locales cerraron sus puertas en Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa.

La cadena de electrodomésticos Musimundo cerró sucursales en Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, en medio de la recesión y la caída del consumo.

La noticia llegó entre el sábado y el domingo, cuando cientos de empleados recibieron la comunicación del cierre.

Según explicaron gremialistas de la zona, el cierre responde a una deuda financiera del grupo licenciatario que se volvió imposible de sostener.

Qué locales cerraron en cada provincia

En C orrientes capital , se interrumpió la atención en cuatro puntos de venta:

Maipú y avenida 3 de Abril

Avenida Cazadores Correntinos

Peatonal Junín, casi San Juan

Centenario Shopping Mall

En simultáneo, en Chaco cerraron locales de Resistencia, Barranqueras y Presidencia Roque Sáenz Peña.

Se despidió la cadena más popular del país: 17 locales cerraron sus puertas en Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Musimundo.

En Formosa , la sucursal de la calle Saavedra quedó completamente cerrada, con las vidrieras empapeladas. El local de la avenida 9 de Julio, en cambio, no atiende al público pero todavía no presenta ese cartel.

Además, la página web de la cadena para hacer compras online muestra un aviso de “sitio en mantenimiento” desde el fin de semana.

Cuántos despidos hubo y qué dicen los gremios

Hugo Aguado, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, confirmó que 17 trabajadores de Corrientes fueron notificados de su despido por carta documento.

Varios de ellos acumulaban más de 25 años de antigüedad en la empresa.

En Misiones, la situación fue similar: los empleados llegaron a trabajar el lunes y se encontraron con las puertas cerradas, después de una comunicación verbal el sábado sobre el fin de sus tareas.

Por el momento, los trabajadores de todas las provincias afectadas esperan definiciones sobre el pago de indemnizaciones y la liquidación de haberes pendientes.

El cierre de Musimundo se suma a una serie de bajas de persianas de cadenas comerciales que golpearon distintas regiones del país en los últimos meses, en un contexto de consumo debilitado y dificultad para acceder a crédito y refinanciamiento.