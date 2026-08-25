Tras 75 años, cierra una de las empresas de productos para el hogar y remata toda su mercancía. Fuente: Shutterstock

La emblemática cadena mexicana de productos para el hogar, cristalería, vajillas y artículos de cocina, Anforama, atraviesa un drástico proceso de liquidación tras 75 años de trayectoria comercial.

Durante décadas, este negocio familiar abasteció a miles de familias y establecimientos con utensilios de peltre, sartenes y cubiertos. Sin embargo, el reciente cierre de sucursales en la Ciudad de México y la región del Bajío ha encendido las alarmas entre sus clientes tradicionales.

¿Qué empresa de productos para el hogar cierra sus puertas en México?

Se trata de Anforama (Comercial Anforama, S.A. de C.V.), una histórica cadena mexicana especializada en la venta de artículos para cocina, comedor, repostería y cristalería.

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De acuerdo con reportes publicados por Expansión, la compañía nacida a principios de la década de 1950 ha iniciado el cierre gradual de sus ubicaciones más representativas, destacando su casa matriz de 800 metros cuadrados ubicada en la calle Palma del Centro Histórico de la CDMX, así como locales en León, Guanajuato.

Es importante precisar que Anforama es una firma independiente de la fábrica de vajillas Anfora y de Almacenes Ánfora.

¿Por qué Anforama está cerrando sus sucursales tras décadas de historia?

Aunque la directiva de la empresa no ha emitido un comunicado corporativo oficial sobre una quiebra general o concurso mercantil, testimonios de trabajadores y análisis del sector recabados por Expansión señalan diversos factores operativos:

Altos costos de mantenimiento : la elevación en las rentas de sus voluminosos locales comerciales volvió inviable la operación física.

Competencia del e-commerce y nuevos distribuidores: la irrupción masiva de plataformas de comercio electrónico y la venta de artículos de importación redujeron el flujo de compradores en tiendas tradicionales.

¿Hasta cuándo y dónde se puede aprovechar el remate de mercancía?

El proceso de remate de inventario se lleva a cabo en las sucursales en proceso de cierre con avisos como “¡Nos vamos!” y “¡Cerramos!”. Empleados de la firma han señalado que las ventas especiales estarán vigentes hasta agotar existencias o hasta finales de agosto de 2026:

Descuentos aplicados : van desde un 30% hasta un 50% de descuento.

Productos en liquidación: sartenes, ollas de presión, juegos de cubiertos, recipientes, productos de peltre, vajillas completas y hasta el propio mobiliario de exhibición de las tiendas.

¿Cuál es el origen e historia de esta tradicional cadena mexicana?

Anforama comenzó en los años 50 como una modesta cristalería cerca del Mercado de San Juan en la capital mexicana.

Gracias a la aceptación de las amas de casa y dueños de negocios gastronómicos, expandió su catálogo hacia La Lagunilla y posteriormente al Bajío (Querétaro y Guanajuato), acumulando más de 30 sucursales activas en su etapa de mayor esplendor.

Hoy, su salida del mercado marca el fin de una era para la industria del comercio minorista en el país.