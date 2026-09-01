Buscan voluntarios argentinos para vivir gratis en Australia: ofrecen alojamiento y pocas horas de trabajo semanales. (Imagen generada por IA)

Una granja rural de Inverell Shire Council, en Nueva Gales del Sur, abrió una convocatoria de voluntariado para 2027 dirigida a personas con experiencia en equitación.

La propuesta se publicó en Worldpackers, una plataforma de intercambio muy usada por argentinos que buscan viajar sin gastar en alojamiento.

A cambio de colaborar en la granja, el anfitrión ofrece alojamiento, comida y otros beneficios durante la estadía.

Qué tareas tienen que hacer los voluntarios

El trabajo no se limita a montar a caballo . También incluye jardinería, limpieza y tareas generales de mantenimiento de la propiedad.

Los voluntarios deberán ocuparse además de la alimentación y el cuidado de yeguas, potrillos y ejemplares jóvenes.

La convocatoria apunta a jinetes con experiencia, ya que exige poder montar con seguridad. No está pensada para quienes recién empiezan a andar a caballo. ChatGPT

Quienes se sumen deberán dedicar 32 horas semanales a estas actividades, con estadías de entre cuatro y 12 semanas.

La convocatoria apunta a jinetes con experiencia, ya que exige poder montar con seguridad. No está pensada para quienes recién empiezan a andar a caballo.

Como plus, la zona permite tener contacto directo con fauna silvestre australiana durante toda la estadía.

Qué ofrecen a cambio y qué piden para anotarse

Se trata de un esquema de intercambio, sin relación de empleo ni salario de por medio. A cambio de las horas de trabajo, la granja cubre:

Habitación privada

Alimentación

Lavandería

Conexión a internet

Traslado

Certificado al finalizar la experiencia

Para postularse, hay que cumplir con algunos requisitos puntuales:

Tener entre 18 y 64 años

Contar con nivel de inglés principiante

Viajar de forma individual, sin pareja ni acompañante

Un dato clave antes de anotarse: los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa quedan afuera del intercambio. Esos gastos corren por cuenta de cada voluntario, así que conviene sumarlos a la cuenta antes de confirmar el viaje.

La convocatoria se puede consultar directamente en Worldpackers, donde figuran las condiciones completas del anfitrión y el proceso para presentar la postulación.

En este contexto, la propuesta resulta atractiva para quienes ya tienen práctica con caballos y buscan pasar varias semanas en el campo australiano, en contacto con la naturaleza y lejos de la rutina de una oficina.

Sin embargo, antes de viajar conviene chequear la disponibilidad real de cupos y las condiciones actualizadas en la plataforma, ya que este tipo de convocatorias suele cerrarse rápido por la demanda.