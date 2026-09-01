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Una granja rural de Inverell Shire Council, en Nueva Gales del Sur, abrió una convocatoria de voluntariado para 2027 dirigida a personas con experiencia en equitación.
La propuesta se publicó en Worldpackers, una plataforma de intercambio muy usada por argentinos que buscan viajar sin gastar en alojamiento.
A cambio de colaborar en la granja, el anfitrión ofrece alojamiento, comida y otros beneficios durante la estadía.
Qué tareas tienen que hacer los voluntarios
El trabajo no se limita a montar a caballo. También incluye jardinería, limpieza y tareas generales de mantenimiento de la propiedad.
Los voluntarios deberán ocuparse además de la alimentación y el cuidado de yeguas, potrillos y ejemplares jóvenes.
Quienes se sumen deberán dedicar 32 horas semanales a estas actividades, con estadías de entre cuatro y 12 semanas.
La convocatoria apunta a jinetes con experiencia, ya que exige poder montar con seguridad. No está pensada para quienes recién empiezan a andar a caballo.
Como plus, la zona permite tener contacto directo con fauna silvestre australiana durante toda la estadía.
Qué ofrecen a cambio y qué piden para anotarse
Se trata de un esquema de intercambio, sin relación de empleo ni salario de por medio. A cambio de las horas de trabajo, la granja cubre:
- Habitación privada
- Alimentación
- Lavandería
- Conexión a internet
- Traslado
- Certificado al finalizar la experiencia
Para postularse, hay que cumplir con algunos requisitos puntuales:
- Tener entre 18 y 64 años
- Contar con nivel de inglés principiante
- Viajar de forma individual, sin pareja ni acompañante
Un dato clave antes de anotarse: los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa quedan afuera del intercambio. Esos gastos corren por cuenta de cada voluntario, así que conviene sumarlos a la cuenta antes de confirmar el viaje.
La convocatoria se puede consultar directamente en Worldpackers, donde figuran las condiciones completas del anfitrión y el proceso para presentar la postulación.
En este contexto, la propuesta resulta atractiva para quienes ya tienen práctica con caballos y buscan pasar varias semanas en el campo australiano, en contacto con la naturaleza y lejos de la rutina de una oficina.
Sin embargo, antes de viajar conviene chequear la disponibilidad real de cupos y las condiciones actualizadas en la plataforma, ya que este tipo de convocatorias suele cerrarse rápido por la demanda.