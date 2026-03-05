Se acerca el fin de semana largo de marzo, que se llevará a cabo del 21 al 24, por el Día de la Memoria. Muchas personas ya consideran a dónde ir sin incurrir en gastos excesivos ni perder tiempo en desplazamientos prolongados. Es así que a tan solo 2 horas de CABA, se encuentra un destino que integra playas cristalinas, lagunas y bosques, un lugar propicio para la relajación y la desconexión. Asimismo, brinda actividades para todos los gustos, abarcando desde deportes acuáticos hasta opciones gastronómicas en un entorno natural. El destino se llama Sharewood y se encuentra en Villa Rosa, Pilar, a aproximadamente 40 km de la Ciudad de Buenos Aires. Este lugar abarca más de dos hectáreas que simulan la experiencia de estar en la costa, sin necesidad de alejarse demasiado. Con el wakeboard como eje principal, Sharewood se consolidó como un polo regional para los deportes acuáticos. El complejo no requiere experiencia previa: ofrece el equipamiento y la indumentaria necesarios para quienes se inician. Los turnos son de 20 minutos y deben reservarse con anticipación a través del sitio oficial. El predio suma además una oferta gastronómica que acompaña la experiencia. Food trucks, bares y puestos de bebidas se distribuyen en distintos sectores, con opciones informales y variadas para quienes pasan el día en el lugar. El establecimiento Sharewood se presenta como una opción ideal para disfrutar en pareja, con amigos o para planificar una salida diferente. La ubicación precisa es J. Darregueira 2010, Villa Rosa, Pilar. El trayecto desde la Ciudad de Buenos Aires se realiza en menos de una hora en vehículo por la Panamericana (ramal Pilar).