Una de las cadenas deportivas más reconocidas de Estados Unidos atraviesa un cambio de estrategia comercial que busca modificar la forma en que los consumidores compran productos deportivos en el país.

Mientras algunas sucursales bajan la persiana de manera definitiva, crece la incertidumbre entre clientes y trabajadores por el futuro de la marca.

La tienda de deportes más famosa de Estados Unidos dice adiós a 175 tiendas. (Foto: EFE) EFE

Con más de cuatro décadas de historia y una fuerte presencia en centros comerciales, Champs Sports comenzó a desaparecer de distintos puntos del país, en un proceso que ya lleva varios años pero que ahora tomó una nueva velocidad tras el cambio de propietarios.

Champs Sports cierra más de 175 tiendas

La cadena deportiva Champs Sports redujo de manera drástica su presencia en Estados Unidos. Según datos de ScrapeHero, pasó de tener 539 tiendas a unas 339 sucursales activas .

La empresa pertenece actualmente a Dick’s Sporting Goods, que adquirió la marca en septiembre de 2025 por 2.400 millones de dólares. Algunos datos que explican el contexto actual:

Más de 175 sucursales ya fueron cerradas.

El proceso podría continuar durante los próximos meses.

Por qué Champs Sports baja la persiana en cientos de locales

El cierre masivo de tiendas no está vinculado directamente a una quiebra. La empresa busca reducir costos y reorganizar su modelo de negocio para mejorar la rentabilidad.

Dick’s Sporting Goods decidió avanzar con cierres anticipados de contratos comerciales en distintas ciudades de Estados Unidos. De esta manera:

La empresa evita gastos asociados a locales menos rentables.

La estrategia apunta a reformular la marca.

El nuevo esquema prioriza tiendas con otro formato.

Mary Dillon, exdirectora ejecutiva de Foot Locker, había reconocido tiempo atrás que la compañía ya venía reduciendo su cantidad de establecimientos.

“Desde 2019, hemos cerrado más del 20 % de nuestros establecimientos a nivel mundial”, explicó la exdirectiva sobre el proceso de ajuste que atravesó la cadena.

Cómo será el nuevo modelo de negocio de Champs Sports en EE.UU.

La empresa matriz apuesta ahora por un formato diferente de tiendas deportivas. El objetivo es modernizar la experiencia de compra y concentrarse en locales considerados más rentables.

La empresa matriz apuesta ahora por un formato diferente de tiendas deportivas. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Parte de esa transformación gira alrededor del modelo “Fast Break”, impulsado por Dick’s Sporting Goods en Estados Unidos.

El nuevo formato apunta a tiendas más pequeñas.

Se priorizará la experiencia rápida de compra.

Habrá cambios en la distribución de productos.

La empresa busca mejorar márgenes de ganancia.

Edward Stack, presidente ejecutivo de Dick’s Sporting Goods, aseguró que encontraron oportunidades para reposicionar numerosas sucursales.

Según explicó el empresario, el éxito observado en las tiendas Fast Break fue clave para acelerar el rediseño comercial de una de las marcas deportivas más conocidas del país.

Qué pasará con las compras en Champs Sports tras los cierres

Aunque muchas sucursales desaparecerán, la marca continuará operando en Estados Unidos. La estrategia apunta a combinar menos tiendas físicas con una mayor presencia digital y locales remodelados.

Los consumidores todavía podrán comprar productos deportivos, zapatillas y ropa urbana, aunque en varios estados habrá menos puntos de venta disponibles.