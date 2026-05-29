Durante varias temporadas, las camperas puffer fueron las grandes protagonistas de las modas de otoño-invierno. Abrigadas, prácticas y cancheras, se convirtieron en una elección casi automática para enfrentar las bajas temperaturas.

Sin embargo, este invierno, un abrigo clásico volvió a imponerse con fuerza en el último tiempo, ya que fue furor en el invierno europeo, desplazando a las camperas clásicas. Se trata de una prenda elegante, versátil y atemporal que redefine la forma de vestirse durante los meses más fríos.

¿Cuál es la nueva tendencia en abrigos para este invierno?

La gran tendencia del invierno 2026 son los tapados de paño, que regresan como los protagonistas absolutos de los outfits de temporada. Lejos del volumen excesivo de las camperas puffer, este tipo de abrigo propone líneas más limpias, estructura y sofisticación sin resignar abrigo.

Además de ser funcionales, los tapados de paño reflejan un cambio en el consumo de moda, con mayor interés por prendas duraderas, versátiles y pensadas para usarse durante varios años. Ya no se trata de seguir modas pasajeras, sino de invertir en piezas que atraviesen distintas temporadas.

Los tapados de paño son la nueva moda del invierno. Freepik

Ventajas de usar tapados en invierno

Los tapados de paño se destacan por múltiples razones que explican por qué se volvieron la opción preferida del invierno:

Elegancia atemporal : nunca pasan de moda y elevan cualquier look de forma inmediata.

Versatilidad : funcionan tanto en outfits formales como informales.

Efecto estilizador : sus cortes rectos y largos ayudan a alargar visualmente la silueta.

Durabilidad: son prendas resistentes, ideales para un uso prolongado.

¿Cómo usar un tapado esta temporada?

Una de las grandes ventajas del tapado de paño es su facilidad para adaptarse a distintos estilos. Algunas opciones para llevarlo este invierno son:

Con jeans y botas , para un look urbano y relajado.

Con pantalón sastrero , ideal para contextos laborales o más formales.

Con vestidos , una combinación clásica.

Con zapatillas, para un estilo moderno que mezcla lo elegante con lo casual.

¿Cuáles son los colores tendencia para este invierno?

La paleta del invierno 2026 se inclina por tonos neutros y clásicos, ideales para combinar y para que la prenda no pase de moda rápidamente. Estos colores dominan la temporada: