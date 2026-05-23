Se viene el Shopping Night en Córdoba con centros comerciales abiertos hasta la 1 de la madrugada: se sumaron más de 350 tiendas

Córdoba se prepara para vivir una de las noches comerciales más esperadas del año. El próximo viernes 5 de junio de 2026 se celebrará la 13.ª edición de la Shopping Night Córdoba, un evento que convertirá el centro de la ciudad en un gran escaparate nocturno lleno de ofertas, ambiente y ocio.

Según la información publicada, más de 350 tiendas del Centro Comercial Abierto ‘Centro Córdoba’ han confirmado su participación en esta edición.

Se viene el Shopping Night en Córdoba con centros comerciales abiertos hasta la 1 de la madrugada: se sumaron más de 350 tiendas Freepik

Horarios del Shopping Night Córdoba y qué promociones habrá

Los comercios abrirán sus puertas en un horario especial, desde las 21:00 hasta la 01:00 de la madrugada, permitiendo a los cordobeses y visitantes disfrutar de una experiencia de compras única en pleno casco histórico.

Uno de los principales atractivos de la Shopping Night es la posibilidad de encontrar descuentos importantes en una amplia variedad de productos. Ropa, calzado, complementos, cosmética, accesorios para el hogar y otros sectores del comercio local ofrecerán precios especiales durante toda la noche, convirtiéndola en una oportunidad ideal para adelantar compras de verano o renovar el armario.

Esta iniciativa, que ya se ha consolidado como una de las más importantes de Andalucía, busca este año alcanzar una mayor repercusión a nivel nacional. La organización espera que miles de personas recorran las principales calles comerciales del centro, como las zonas aledañas a Las Tendillas, generando un importante impulso económico para el pequeño y mediano comercio local.

Se viene el Shopping Night en Córdoba con centros comerciales abiertos hasta la 1 de la madrugada: se sumaron más de 350 tiendas Shutterstock

Las compras se combinan con un ambiente festivo

La Shopping Night no es solo compras. La noche se vive con un ambiente festivo, con música y animación en las calles que acompañan la experiencia de shopping nocturno.

Años anteriores han demostrado que se trata de una jornada donde el comercio se combina perfectamente con el ocio, atrayendo tanto a familias como a grupos de amigos y turistas.

¿Qué eventos habrá en el Shopping Night Centro Córdoba?

En esta ocasión, el grupo de versiones Trueno Azul se presentará para darle ritmo a la noche comercial, quienes estarán antes y después de la del Shopping Night a partir de las 21 horas en un escenario que estará en la plaza de Las Tendillas.

Por su parte, también estará el reconocido DJ Fernadisco, mientras que el entorno familiar podrá disfrutar de un pasacalles Robots Transformers.