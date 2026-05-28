Cada vez más argentinos con cuentas en bancos de Estados Unidos comenzaron a recibir bloqueos, restricciones y cierres inesperados en sus productos financieros por nuevos controles vinculados al origen de fondos, movimientos sospechosos y requisitos regulatorios.

Las entidades financieras estadounidenses endurecieron los mecanismos de supervisión para evitar sanciones relacionadas con evasión fiscal, lavado de dinero y operaciones inconsistentes, especialmente sobre clientes no residentes.

Por qué bancos de Estados Unidos están cerrando cuentas

El principal motivo detrás de los cierres está relacionado con las políticas de control de riesgo aplicadas sobre cuentas de extranjeros.

Las entidades comenzaron a revisar con mayor detalle:

Transferencias entre terceros sin justificación

Movimientos incompatibles con el perfil del cliente

Falta de documentación actualizada

Inactividad prolongada en las cuentas

Inconsistencias migratorias o fiscales

Operaciones detectadas por sistemas antilavado

Según explican especialistas del sector financiero, muchos bancos prefieren directamente cerrar cuentas consideradas “de riesgo” antes que exponerse a multas regulatorias en Estados Unidos.

Las entidades financieras estadounidenses endurecieron los mecanismos para quienes no sean residentes.

Qué operaciones pueden generar alertas

Uno de los principales focos de control está puesto sobre las transferencias hacia o desde terceros que no puedan justificarse correctamente.

Los sistemas de monitoreo automático detectan movimientos que no coinciden con la actividad habitual del titular o presentan patrones considerados inusuales.

En esos casos, las entidades pueden:

Restringir operaciones.

Solicitar documentación adicional.

Congelar movimientos.

O directamente cerrar la cuenta y devolver los fondos al titular.

También advierten que transferencias frecuentes entre amigos, familiares o terceros sin respaldo formal pueden activar controles internos.

Qué requisito deben cumplir los argentinos para evitar problemas

Para reducir riesgos de bloqueo o cierre, recomiendan mantener toda la documentación fiscal y migratoria actualizada y operar únicamente con movimientos claros y respaldados.

Entre los puntos más importantes aparecen:

Tener datos personales vigentes.

Justificar el origen del dinero.

Evitar transferencias informales.

Mantener movimientos coherentes con el perfil declarado.

Presentar formularios fiscales cuando el banco los solicite.

La tendencia se profundizó en medio del endurecimiento de controles internacionales vinculados al lavado de dinero y a la identificación fiscal de clientes extranjeros.

Qué cambia ahora para quienes tienen cuentas en Estados Unidos

El fenómeno comenzó a impactar cada vez más sobre argentinos que utilizan bancos estadounidenses para ahorro, inversiones o dolarización.

En ese contexto, las entidades financieras incrementaron los controles sobre operaciones consideradas irregulares o inconsistentes y avanzan con políticas más estrictas para clientes internacionales.