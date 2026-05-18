Confirmaron el cierre de nuevas sucursales bancarias en todo el país y marca una clara transformación en el sistema financiero argentino. Según datos del Banco Central (BCRA) y de la Cámara Argentina Fintech, ya existe un trabajador fintech por cada tres empleados bancarios en Argentina. Durante los últimos años, más de 500 sucursales bancarias dejaron de operar y se perdieron alrededor de 5.000 puestos de trabajo vinculados a la banca tradicional. En los últimos meses, distintas entidades aceleraron procesos de reducción de oficinas y reorganización interna. Entre los casos mencionados en reportes del sector aparecen el Banco Galicia, con cierres de sucursales en distintos puntos del país; el Banco Macreo que paso de 515 a 469 sucursales; el Banco Central y el Banco Hipotecario que comunicó el cierre de 12 de sus 21 entidades. Durante la última semana, Banco Galicia comunicó el cierre de sucursales, entre ellas las de Lacroze 3101, en el barrio porteño de Colegiales; Boulevard Buenos Aires, en Luis Guillón; Pellegrini y Sarmiento, en Rosario; y 9 de Julio, en Tucumán. La digitalización cambió por completo el comportamiento de los clientes. Hoy, gran parte de las operaciones se realizan mediante home banking, apps móviles, QR y billeteras virtuales. De acuerdo con los últimos datos disponibles del BCRA, actualmente funcionan unas 4.088 sucursales bancarias en todo el país, una cifra que representa una caída cercana al 11% respecto de 2020. Esto se debe a la necesidad de las entidades financieras de reducir los costos operativos y la atención presencial: la red se redujo en un 2,4% durante el primer semestre de 2025 y la concurrencia cayó un 30% interanual. El cierre de oficinas impacta especialmente en: Aunque los bancos mantienen ciertos centros de atención y cajas presenciales, cada vez más trámites se derivan a plataformas digitales o sistemas automáticos. Incluso algunas entidades avanzan con modelos alternativos llamados “corresponsalías bancarias”, que permiten operar desde comercios o puntos externos en lugar de sucursales tradicionales. Mientras la banca tradicional reduce estructura, las fintech continúan expandiéndose. El sector ya reúne cerca de 36.800 puestos de trabajo directos, impulsados por aplicaciones de pagos digitales, transferencias y servicios financieros online. En contraste, el empleo bancario cayó hasta unos 94.325 trabajadores registrados. Hace apenas siete años, la diferencia era mucho más amplia a favor de los bancos tradicionales.