El empresario japonés Toshifumi Suzuki murió a los 93 años debido a una insuficiencia cardíaca, según confirmó Seven & i Holdings en un comunicado oficial. Suzuki fue una de las figuras más influyentes del comercio minorista moderno y el gran responsable de la expansión global de 7-Eleven.

La compañía informó: “Nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento por la amabilidad que le mostraron en vida e informar respetuosamente de su fallecimiento”. Su muerte marca el final de una etapa clave para el comercio de conveniencia en Japón y en gran parte del mundo.

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Suzuki revolucionó los hábitos de consumo cuando impulsó el primer modelo de tiendas abiertas las 24 horas en Japón. Su visión terminó transformando a 7-Eleven en una de las cadenas más importantes del planeta.

Cómo Toshifumi Suzuki convirtió a 7-Eleven en un gigante mundial

Toshifumi Suzuki abrió la primera tienda 7-Eleven en Japón en 1974. En aquella época, el mercado minorista japonés estaba dominado por pequeños comercios familiares y muchos expertos consideraban que el modelo estadounidense no tendría éxito.

El propio empresario recordó años más tarde: “Cuando decidí traer 7-Eleven a Japón, todo el mundo decía que no tendría éxito y se oponía a la idea: ejecutivos, profesores universitarios, consultores, todos”. Y agregó: “Sabía que estaban equivocados”.

La apuesta terminó cambiando para siempre el comercio japonés. Suzuki impulsó el concepto de tiendas abiertas las 24 horas y desarrolló un sistema basado en el análisis de datos y en la rápida rotación de productos para adaptarse al comportamiento de los consumidores.

El crecimiento fue tan grande que la empresa japonesa terminó comprando Southland Corporation, la matriz estadounidense de 7-Eleven, después de que se declarara en quiebra. Suzuki logró revitalizar la compañía y expandirla a escala internacional.

El empresario que salvó a 7-Eleven de la quiebra y expandió la marca

Bajo el liderazgo de Suzuki, 7-Eleven pasó de ser una cadena en crisis a convertirse en el mayor negocio de tiendas de conveniencia del mundo.

Cuando se retiró de la compañía en 2016, la marca ya superaba los 55.000 establecimientos en al menos 16 países. Actualmente, el grupo cuenta con más de 85.000 tiendas repartidas por todo el mundo.

Suzuki también impulsó la expansión hacia nuevos mercados y fortaleció la presencia de la compañía en Estados Unidos. Durante su gestión, la cantidad de tiendas estadounidenses pasó de unas 7.300 a cerca de 10.500.

En 2005 creó Seven & i Holdings, conglomerado que integró distintos negocios minoristas y aceleró el crecimiento internacional de la compañía. Más adelante, el grupo siguió ampliando su tamaño con adquisiciones multimillonarias como Speedway y Sunoco.

Hay franquicias de la cadena 7-Eleven que no pueden volver a operar las 24 horas porque no consiguen personal para el turno noche.

La historia personal de Toshifumi Suzuki y la frase que definió su carrera

Toshifumi Suzuki nació en Nagano en 1932 y estudió Economía en la Universidad Chuo de Tokio. Antes de incorporarse al sector minorista trabajó en una editorial.

Ingresó a Ito-Yokado en 1963 y años más tarde descubrió el potencial de 7-Eleven durante un viaje a Estados Unidos. Esa experiencia terminaría convirtiéndose en uno de los cambios más importantes del comercio japonés moderno.

Incluso después de abandonar la dirección ejecutiva de Seven & i Holdings en 2016, Suzuki siguió siendo una figura muy influyente dentro del sector minorista japonés.

Su filosofía empresarial quedó reflejada en una de sus frases más recordadas: “He tenido mucha suerte como empresario, pero siempre he pensado que la suerte está del lado de quienes hacen todo lo posible por alcanzar sus metas”.

También defendió durante años el valor de la innovación y la perseverancia frente a las críticas iniciales. Gracias a esa visión, Suzuki terminó construyendo uno de los modelos comerciales más exitosos y reconocidos del mundo moderno.