La Luna llena de Castor alcanzó su plenilunio exacto el martes 24 de noviembre de 2026 a las 11:53.

La Luna llena de Castor alcanzó su plenilunio exacto el martes 24 de noviembre de 2026 a las 11:53, pero este miércoles 25 de noviembre todavía ofrece una buena oportunidad para observarla en su transición hacia la fase menguante.

A diferencia de lo que sugiere la idea de que el fenómeno termina de golpe, el disco lunar conserva cerca del 99% de su superficie iluminada y sigue mostrándose prácticamente redondo a simple vista durante las noches posteriores al plenilunio.

A este evento de noviembre se sumó su condición de superluna, ya que la fase llena se produjo muy cerca del perigeo (el punto de mayor aproximación de la Luna a la Tierra dentro de su órbita elíptica), ubicada a unos 360.768 kilómetros el martes 24 y a 359.347 kilómetros este miércoles 25 , momento a partir del cual comienza a alejarse de forma periódica y natural en su recorrido orbital.

A qué hora verla este miércoles y cómo observarla sin telescopio

Para quienes busquen verla durante la noche de este miércoles 25 de noviembre en Buenos Aires, los horarios astronómicos estimados ubican la salida de la Luna a las 21:30, el paso por su punto más alto a las 01:10 del jueves y la puesta a las 05:59 del jueves, con un porcentaje de iluminación cercano al 98% durante la jornada del 25 que bajará a alrededor del 96% el jueves 26.

Como los tiempos varían según la localidad, conviene revisar el calendario lunar correspondiente a cada ciudad y tener presente que el jueves 26 su iluminación descenderá alrededor del 96% .

No hace falta contar con telescopio, binoculares ni equipamiento especial para disfrutar del espectáculo, ya que la Luna se aprecia perfectamente a simple vista.

Los horarios astronómicos estimados ubican la salida de la Luna a las 21:30 y el paso por su punto más alto a las 01:10 del jueves.

Para aprovechar mejor la observación, basta con elegir un lugar con horizonte despejado hacia el este y el noreste, evitar edificios o árboles que tapen la visual y reducir al máximo la contaminación lumínica , ya sea desde una plaza, un balcón, una terraza o un espacio abierto sin necesidad de viajar a zonas rurales.

Por qué la Luna llena se ve anaranjada o más grande

Cuando el satélite aparece bajo cerca del horizonte, su luz atraviesa una franja más densa de la atmósfera terrestre y la dispersión lumínica puede teñirla de tonos amarillos, anaranjados o rojizos.

A ese efecto óptico se suma la llamada ilusión lunar , una percepción visual que hace que la Luna parezca más grande cerca del horizonte que en lo alto del cielo, sin que su tamaño real cambie, del mismo modo que la comparación de hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que explica la NASA corresponde a los extremos entre una superluna y una microluna y no a una medida exacta de esta edición.

De dónde viene el nombre Luna de Castor y cuándo volverá a aparecer

El nombre Luna de Castor proviene de tradiciones de América del Norte vinculadas con noviembre , cuando estos animales reforzaban sus diques y madrigueras antes de la llegada del invierno boreal o se instalaban trampas antes de que congelaran los cursos de agua, una referencia estacional del hemisferio norte que en Argentina coincide con la primavera y que también tuvo este mes su paso aparente cerca de la región de Tauro y las Pléyades.

Tras este ciclo, habrá que esperar hasta el domingo 14 de noviembre de 2027, en horario convertido para Argentina, para volver a ver la próxima Luna llena de Castor.