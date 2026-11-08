Marte presenta nuevas señales de actividad volcánica bajo su superficie, según una investigación de la Agencia Espacial Europea.

Un hallazgo en Marte ha revelado nuevas señales de actividad volcánica que podrían cambiar lo que se conoce sobre el interior del planeta rojo. Una investigación de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) encontró pruebas de filtraciones de gas en antiguas fallas volcánicas, un fenómeno que indicaría que el planeta no está geológicamente muerto.

El estudio, publicado el 4 de noviembre en la revista Science Advances, se realizó en el marco de la misión ExoMars Trace Gas Orbiter, desarrollada en colaboración entre la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Rusa.

A partir de la detección de cloruro de hidrógeno en la atmósfera marciana, los científicos identificaron emisiones vinculadas a una región volcánica y plantearon que podrían existir zonas habitables bajo la superficie, informó la agencia de noticias EFE.

Detectaron filtraciones de gas en las fallas del mayor volcán de Marte

El ExoMars Trace Gas Orbiter detectó por primera vez cloruro de hidrógeno en la atmósfera de Marte en 2021. Este compuesto suele escapar de los conductos magmáticos en la Tierra, por lo que un equipo internacional de investigadores comenzó a estudiar si podía tener el mismo origen en el planeta rojo.

Los científicos observaron que la concentración de este gas cambia según las estaciones. Su presencia alcanza un máximo durante el invierno del hemisferio norte y luego disminuye casi por completo en verano. Aunque gran parte de estas variaciones parece estar relacionada con los ciclos del polvo y del agua, los investigadores encontraron una excepción.

Los picos de cloruro de hidrógeno aparecieron en la misma época del año y sobre una región concreta: las fisuras del Alba Mons, el mayor volcán de Marte. Las emisiones se registraron a principios del verano marciano, un comportamiento que llevó al equipo a investigar su posible conexión con el magma situado bajo la superficie.

“ Nuestros hallazgos sugieren que la liberación de cloruro de hidrógeno proviene del magma caliente situado bajo la superficie de Marte ”, señala uno de los autores, Daniel Mege, profesor del Centro de Investigación Espacial de la Academia Polaca de Ciencias.

“Esto implicaría que hay puntos volcánicos activos bajo la superficie de Marte. Y los gases procedentes del interior del planeta podrían estar abriéndose paso hacia la superficie”, añade.

Esta imagen muestra una región de Marte situada en las laderas septentrionales del volcán Alba Mons. Fuente: ESA/TGO/CaSSIS EFE/ESA/TGO/CaSSIS

Cómo descubrieron las emisiones volcánicas bajo la superficie marciana

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores combinaron los datos sobre la composición de la atmósfera con imágenes detalladas de la geología de Marte.

Los espectrómetros infrarrojos de la misión ExoMars Trace Gas Orbiter permitieron detectar concentraciones localizadas de cloruro de hidrógeno. Después, el equipo examinó la región de Alba Mons mediante CaSSIS, el Sistema de imágenes de superficie en color y estéreo, una cámara de alta precisión que identificó fisuras estrechas y recientes, algunas de cientos de metros de longitud.

Estas fracturas también presentaban cambios de color en el terreno. Según los investigadores, serían los conductos por los que ascienden los gases procedentes del magma, de forma similar a lo que sucede en las estructuras volcánicas terrestres.

El mecanismo también explicaría por qué las emisiones aparecen en una época determinada del año. Durante el invierno marciano, las temperaturas pueden alcanzar los -120 grados centígrados y el hielo bloquea las fisuras. Cuando comienza el verano y el hielo se derrite, los gases pueden encontrar una vía de escape hacia la atmósfera.

Los científicos atribuyen las manchas y decoloraciones alrededor de estas fracturas a los depósitos que dejan las emisiones, un proceso comparable al que ocurre alrededor de las fumarolas, los conductos por los que salen gases volcánicos en la Tierra.

“Al observar la distribución espacial de las filtraciones, nos quedó claro que había algo volcánico detrás, pero había que demostrarlo. Tras examinar los procesos químicos posibles en la atmósfera marciana creemos que las filtraciones están relacionadas con una cámara magmática inactiva”, indica Mege en un comunicado.

Los investigadores creen que la interacción entre el magma y el agua subterránea podría generar entornos habitables. Fuente: Shutterstock Triff

Por qué los científicos creen que podría existir vida bajo la superficie de Marte

El descubrimiento también abre nuevas posibilidades para investigar si Marte pudo albergar condiciones favorables para la vida. Los investigadores consideran que los gases magmáticos, como el cloruro de hidrógeno, podrían haber sido mucho más abundantes en el pasado.

Su presencia habría contribuido a mantener una atmósfera más densa y un clima más cálido, condiciones que podrían haber permitido que el agua líquida cubriera grandes extensiones de la superficie marciana.

Sin embargo, el interés científico no se limita a la historia del planeta. La posible interacción entre el magma y el agua subterránea podría generar sistemas hidrotermales, capaces de mantener temperaturas más elevadas que las del entorno exterior.

“ Si la lava asciende a través de la corteza, entrará en contacto con el agua subterránea y esto podría dar lugar a nichos cálidos y habitables ”, subraya Mege.

Estos entornos podrían ofrecer condiciones para el desarrollo de microorganismos, ya que contarían con fuentes de energía y cierta protección frente a las temperaturas extremas y los cambios ambientales de la superficie.

En ese sentido, los investigadores consideran que la región de Alba Mons podría convertirse en un objetivo relevante para futuras exploraciones en busca de vida extraterrestre.

“Buscar vida en esta región de Marte tendría mucho sentido. Si los sistemas hidrotermales están activos, podrían contener los ingredientes y la energía necesarios para que se desarrollen microorganismos, además de protegerlos del entorno hostil y cambiante que hay sobre la superficie”, concluyen los investigadores.