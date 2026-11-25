El Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirma que la totalidad alcanzará su mayor duración en territorio español en Ceuta, con 4 minutos y 48 segundos, un máximo de casi cinco minutos de oscuridad. En Melilla llegará a 4 minutos y 34 segundos. Imagen ilustrativa.

El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 dejará en oscuridad total a 115 municipios de Andalucía, según la Junta de Andalucía, además de Ceuta y Melilla. En el resto de España el eclipse será parcial.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirma que la totalidad alcanzará su mayor duración en territorio español en Ceuta, con 4 minutos y 48 segundos, un máximo de casi cinco minutos de oscuridad. En Melilla llegará a 4 minutos y 34 segundos.

Dónde se verá la totalidad

La Junta reparte los 115 municipios andaluces entre Almería (10), Granada (16), Cádiz (31) y Málaga (58). Según el IGN, la franja cubre casi toda la provincia de Cádiz, buena parte de la de Málaga y el extremo sur de Granada y Almería.

En Ceuta, la totalidad irá de las 10:45 a las 10:50. En Cádiz empezará a las 10:45 y durará 2 minutos y 54 segundos; en Málaga, a las 10:48 y durará 1 minuto y 48 segundos.

El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 dejará en oscuridad total a 115 municipios de Andalucía, según la Junta de Andalucía, además de Ceuta y Melilla. En el resto de España el eclipse será parcial. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El eclipse parcial y el recorrido

En el resto del país el oscurecimiento será de al menos un 70% en cualquier punto, incluidas las islas Canarias. En Madrid, el eclipse comenzará a las 9:45, alcanzará su máximo a las 10:51, con el 85 % del disco solar cubierto, y terminará a las 12:02.

En Europa, la totalidad solo podrá observarse desde España. La mayor duración será en Egipto, con 6 minutos y 23 segundos, y el eclipse completo irá de las 9:30 a las 14:43, hora peninsular. El IGN permite consultar los horarios de cada municipio.

Preparativos y seguridad

La Junta de Andalucía creó un grupo de trabajo interinstitucional para el llamado trío de eclipses, con el Observatorio de Calar Alto, el Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC, el Real Observatorio de la Armada, el Foro del Espacio de Sevilla y la Fundación Descubre. Prevé proyectos de Ciencia Ciudadana, cursos de astronomía y la muestra itinerante Eclipsarte.

La observación debe hacerse con gafas homologadas y sin mirar el eclipse más de 30 segundos seguidos. Será una nueva oportunidad para observar un eclipse total desde España tras el de agosto de 2026, y el 26 de enero de 2028 habrá uno anular en casi toda Andalucía.