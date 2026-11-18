La divulgadora Laura Gómez explicó en TikTok cómo la geometría del hielo cúbico acelera el enfriamiento de las bebidas.

Laura Gómez, profesora de matemáticas y divulgadora en redes sociales, explicó por qué el hielo que se utiliza habitualmente para enfriar bebidas tiene forma cúbica y qué relación existe entre su geometría y la temperatura del líquido.

Según detalló en un video publicado en su cuenta de TikTok, los cubitos cuadrados tienen una mayor superficie de contacto que las esferas del mismo volumen, lo que favorece un intercambio de calor más rápido. Sin embargo, esta característica también influye en su derretimiento y en la dilución de los refrescos.

¿Por qué los cubitos de hielo tienen forma cúbica?

En su publicación de TikTok, Laura Gómez (@laurimathteacher) explicó que la forma cúbica permite aumentar el área de contacto entre el hielo y el líquido. La docente resumió este principio con una explicación sencilla: cuanto mayor es la superficie expuesta, más rápido se produce el intercambio de calor y se enfría la bebida.

“Esta forma cúbica está pensada para aumentar el área de contacto con el líquido. Más área, más contacto, se enfría antes”, afirmó la profesora en el video. También aclaró que la diferencia se observa al comparar piezas de hielo con el mismo volumen, pero distintas formas.

La explicación tiene fundamento matemático y físico: una esfera es la figura geométrica que presenta la menor superficie exterior para un volumen determinado. Por eso, un cubo del mismo volumen tiene más superficie disponible para intercambiar calor con el refresco.

La forma cúbica del hielo aumenta el área de contacto, enfriando la bebida más rápido que una esfera, aunque se derrite antes. Fuente: Magnific

¿Por qué el hielo cuadrado enfría las bebidas más rápido?

La mayor superficie de contacto favorece la transferencia de calor desde la bebida hacia el hielo, según Laura. Como consecuencia, los cubitos cúbicos pueden enfriar el líquido en menos tiempo que una esfera de hielo de igual volumen, siempre que las demás condiciones sean comparables.

Este fenómeno también fue estudiado por investigadores en el artículo Exploring ice melting dynamics in beverageware, publicado en enero de 2025 en la revista científica International Journal of Thermal Sciences.

La investigación analizó experimentalmente la dinámica de derretimiento del hielo en recipientes para bebidas, además de los mecanismos de transferencia de calor y los movimientos del líquido. Sus resultados permiten comprender cómo intervienen la geometría y las condiciones térmicas en el proceso de enfriamiento.

¿Por qué los cubitos cuadrados se derriten más rápido?

La ventaja de enfriar más rápidamente también tiene una consecuencia: los cubitos cuadrados tienden a derretirse antes que las esferas del mismo volumen, debido a que presentan una superficie exterior mayor.

Gómez explicó que este proceso puede modificar el sabor de las bebidas. Cuando el hielo se derrite, el agua se mezcla con el refresco y reduce su concentración.

Por eso, aunque los cubitos cúbicos permiten enfriar más rápido, también pueden hacer que la bebida quede más aguada en menos tiempo.

¿Por qué el hielo redondo tarda más en derretirse?

La profesora también comparó el comportamiento de los cubitos cuadrados con el de las esferas. “La esfera tiene menos superficie por el mismo volumen, así que se derrite más despacio, enfría más lento”, explicó en su video.

Esta diferencia geométrica permite que el hielo redondo conserve su estructura durante más tiempo y que incorpore agua al líquido a un ritmo menor.

La relación entre superficie y transferencia de calor también fue analizada en el estudio Role of the volume-specific surface area in heat transfer objects: Investigación basada en pensamiento crítico de la ley de la refrigeración de Newton, publicada en 2024 en International Journal of Heat and Mass Transfer.

Este trabajo respalda la importancia de la superficie específica en los procesos de transferencia térmica. Sin embargo, la velocidad de enfriamiento y derretimiento también depende de factores como la temperatura inicial, la cantidad de hielo y las condiciones del entorno.