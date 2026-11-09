Argentina concretó un acuerdo con Estados Unidos para incorporar cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk al Ejército Argentino, en el marco de un programa de modernización y reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

La adquisición se formalizó mediante la firma de una Carta de Oferta y Aceptación (LOA) y contempla aeronaves multipropósito que podrán utilizarse tanto en operaciones militares como en tareas de asistencia.

Cómo son los helicópteros UH-60L Black Hawk y qué capacidad tienen

Los Black Hawk UH-60L son helicópteros militares multipropósito fabricados en Estados Unidos. Su diseño permite utilizarlos para transportar tropas, trasladar cargas, realizar evacuaciones y participar en operaciones de búsqueda y rescate.

En términos de capacidad, pueden transportar hasta 11 efectivos equipados, además de la tripulación. Su velocidad máxima ronda los 280 kilómetros por hora, aunque el rendimiento depende de las condiciones de vuelo, la altitud y el peso transportado.

Las unidades contempladas en la operación cuentan con dos motores T700-GE-701D y sistemas de aviónica digital. También disponen de equipamiento de navegación y comunicación multibanda, con tecnología para operar en distintos contextos.

Los detalles de la operación para adquirir las cuatro aeronaves

Argentina negoció la compra de helicópteros UH-60L Black Hawk. Imagen ilustrativa. El Cronista Argentina

La adquisición se realizó mediante el sistema Foreign Military Sales (FMS), el mecanismo que utiliza Estados Unidos para gestionar la venta de equipamiento militar a otros países.

Según informó el Ministerio de Defensa, las negociaciones permitieron establecer un costo cercano a los u$s 28 millones por las primeras cuatro unidades, incluidos repuestos e insumos.

Cuándo llega el primer helicóptero UH-60L Black Hawk

El cronograma oficial indica que el primero de los cuatro helicópteros llegará antes de finalizar 2026.

En paralelo, el Ejército trabaja en la preparación del personal que tendrá a su cargo las tareas de vuelo y mantenimiento.