Los depósitos comenzarán a realizarse a partir de la próxima semana, de acuerdo al calendario de pagos que difundió el organismo previsional

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo aumento en noviembre para los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) , que llegará acompañado del bono de $70.000 que entrega el Gobierno.

Los depósitos comenzarán a realizarse a partir de la próxima semana, de acuerdo al calendario de pagos que difundió el organismo previsional. El esquema de entrega se organizará en función del último número del DNI, por lo que cada beneficiario tendrá asignada una fecha de cobro específica.

Pensionados de ANSES: cuánto cobran en noviembre con el aumento y el bono de $70.000

ANSES confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento del 1,93% en noviembre, calculado a partir de la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban el haber mínimo recibirán un bono de $70.000, que se sumará al monto actualizado de sus prestaciones.

Con el aumento y el refuerzo económicos, los principales montos que cobrarán los pensionados serán los siguientes:

Jubilación mínima: $514.158,46 ($444.158,46 de haber mínimo con aumento + $70.000 de bono)

PUAM: $425.326,77 ($355.326,77 de haber con aumento + $70.000 de bono)

PNC por Invalidez y Vejez: $380.910,92 ($310.910,92 de haber con aumento + $70.000 de bono).

El calendario de pagos de PUAM coincide con el de las jubilaciones y pensiones mínimas. (Foto: ANSES) ANSES

Calendario de pago de ANSES: cuándo cobran los pensionados en noviembre

El calendario de pagos de ANSES ha sufrido una modificación debido a los feriados programados para la próxima semana por la visita del papa León XIV.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), los pagos se distribuirán de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 : 11 de noviembre

DNI terminados en 1 : 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4 : 13 de noviembre

DNI terminados en 5 : 16 de noviembre

DNI terminados en 6 : 17 de noviembre

DNI terminados en 7 : 18 de noviembre

DNI terminados en 8 : 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Por su parte, los titulares de Pensiones No Contributiva cobrarán según el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la PNC y la PUAM?

La ANSES establece una serie de condiciones para quienes busquen acceder a una PNC o una PUAM. Los requisitos varían según la prestación:

Requisitos para cobrar la PNC por Vejez

Tener 70 o más años de edad.

Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante 5 años antes de realizar la solicitud.

Las personas extranjeras deben haber residido en el país al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.

No cobrar, ni el titular ni su cónyuge, una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.

No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

En el caso de un matrimonio, la pensión por vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges.

La ausencia definitiva del país hará perder el derecho al beneficio, desde el momento en que se tome conocimiento de ello.

¿Cuándo cobran los titulares de PNC en noviembre? (Foto: ANSES) ANSES

Requisitos para cobrar la PNC por Invalidez Laboral

Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante el CMO.

Tener hasta 65 años de edad

Ser argentino nativo, o naturalizado, residente en el país.

Si sos extranjero, deberás acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años. En el caso de solicitantes menores de edad, son los padres o tutores quienes deben acreditar una residencia mínima continuada en el país de 3 años.

No cobrar jubilación ni pensión.

En caso de solicitantes menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas.

Informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre o de tu cónyuge/conviviente. Si sos menor, a nombre de tus padres o tutor (este requisito es solo para residentes en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego).

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre.

Requisitos para cobrar la PUAM