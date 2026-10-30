La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la noticia más esperada por los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Argentina: el aumento del 1,93% en noviembre en todas las prestaciones.

Dentro de la lista de beneficiarios a los que les impactará el incremento, figuran quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Además de confirmar la suba en el monto que se les dispersará a partir del próximo mes, el organismo previsional detalló las fechas de cobro exactas según la terminación del DNI.

¿A cuánto se va la AUH con el aumento del 1,93%?

Con el aumento del 1,93% programado para noviembre, que se deriva de la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, los beneficiarios de AUH cobrarán un total de $159.611.

En este sentido, las prestaciones restantes quedarán establecidas en los siguientes valores:

Jubilación mínima con bono: $514.158,46 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,77 .

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $380.910,92 .

AUH por Hijo con Discapacidad: $519.704 .

Asignación Familiar por Hijo: $79.816 para el primer rango de ingresos.

¿Cuándo cobran titulares de AUH en noviembre según el DNI?

El calendario de pagos de noviembre ha sufrido modificaciones en las fechas de inicio de los depósitos debido a los feriados programados por la visita del papa León XIV al país. De esta manera, los titulares de AUH comenzarán a cobrar a partir de estas fechas:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 16 de noviembre

DNI terminados en 4: 17 de noviembre

DNI terminados en 5: 18 de noviembre

DNI terminados en 6: 19 de noviembre

DNI terminados en 7: 20 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

El monto de AUH que se les asignará a los beneficiarios asciende a los $159.611. (Foto: ANSES) ANSES

¿Qué requisitos hay que cumplir para cobrar la AUH?

La AUH es una prestación que le corresponde a la madre, padre o titular que tenga hijos a cargo y cumpla con alguna de las siguientes condiciones:

Ser trabajador no registrado o sin aportes.

Estar desocupado.

Desempeñarse en casas particulares.

Ser monotributista social.

Para acceder al beneficio, el titular debe ser argentino y residir en el país. En el caso de las personas extranjeras o naturalizadas, se les pedirá que cumplan con un mínimo de dos años de residencia.

Por su parte, los hijos deben ser menores de 18 años y solteros, para acceder a la asignación, aunque no existe un límite de edad cuando se trata de hijos con discapacidad.

Para completar el proceso, se deben presentar una serie de documentos, entre ellos:

DNI del titular y del hijo.

Certificado o partida de nacimiento.

Certificado de matrimonio, unión civil o convivencia.

¿Cómo tramitar la AUH de ANSES?

La Asignación Universal por Hijo se entregará si los datos personales y los vínculos familiares están registrados y actualizados en ANSES. Los titulares pueden revisar esta información a través de mi ANSES, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Si están desactualizados, se pueden modificar en el momento a través del canal de Atención Virtual presentando la documentación del grupo familiar (partidas de nacimiento de los hijos, certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar).

Una vez que se hayan comprobado y acreditados los vínculos familiares, se empezará a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Esto es, siempre y cuando, se cumpla con los demás requisitos.