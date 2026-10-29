La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que a partir de ahora los beneficiarios podrán gestionar de manera diferente un trámite clave: la creación y la recuperación de la Clave de la Seguridad Social .

A través de la aplicación mi ANSES, los usuarios tendrán la posibilidad llevar a cabo algunos de estos dos procesos mediante una validación biométrica que permite verificar su identidad.

Para ello, deberán contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y seguir una serie de pasos prácticos, sin la necesidad de acercarse a una oficina.

¿Cómo crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social desde mi ANSES?

A través de su sitio web oficial, la ANSES informó que los beneficiarios ya pueden crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social con validación biométrica.

Esta modalidad permite confirmar la identidad de la persona mediante el escaneo del DNI y el reconocimiento facial . El procedimiento se realiza desde el celular y requiere contar con la última versión del documento.

Esta modalidad permite confirmar la identidad de la persona mediante el escaneo del DNI y el reconocimiento facial. (Foto. ANSES) ANSES

Para completar la gestión, los usuarios deberán seguir estos pasos:

Ingresar a la aplicación mi ANSES y seleccionar la opción “Creá o recuperá tu Clave con validación biométrica”. Completar el CUIL y escanear el código de barras o QR de la última versión del DNI, según corresponda al frente y dorso del documento. Realizar el reconocimiento facial mediante la cámara del celular. Crear la nueva Clave de la Seguridad Social.

De esta manera, los usuarios podrán completar el trámite de forma digital, sin la necesidad de acudir presencialmente a una oficina de ANSES.

¿Para qué sirve la validación biométrica de ANSES?

La incorporación de esta herramienta representa una innovación imprescindible tanto para la entidad como para los usuarios que deban iniciar la gestión, según el comunicado que emitió la ANSES a través de su sitio web oficial.

Para la ciudadanía, concretamente, se busca evitar accesos no autorizados, fraudes o usurpación de identidad . En este aspecto, se trata de una instancia que permite al organismo confirmar que la persona es titular del CUIL declarado al entrecruzar información biométrica con RENAPER.

Cabe destacar que en caso de pérdida o cambio de teléfono de celular, será necesario repetir la validación biométrica.

¿Qué otro trámite pueden hacer sin ir a la oficina?

Los jubilados y pensionados pueden llevar a cabo otra gestión de ANSES sin la necesidad de acudir a una oficina: la consulta y descarga del recibo de haberes a través de la plataforma oficial.

El trámite pueden hacerlo desde la aplicación móvil o desde el sitio web oficial de ANSES. Para ello, tendrán que contar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde la aplicación mi ANSES : ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar “Jubilación” y después “Consultar tu recibo de haberes”.

Desde la web de ANSES: acceder a mi ANSES, entrar en “Jubilaciones y Pensiones” y elegir “Consultar recibos de haberes”.

Una vez dentro del sistema es posible revisar el último comprobante disponible, así como también consultar recibos de períodos anteriores. La plataforma también permite descargar el documento para guardarlo o imprimirlo.