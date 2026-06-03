Se cancela un puente de 3 días en junio de 2026. (Foto: Shutterstock)

El calendario de feriados nacionales que difundió el Gobierno de Javier Milei mantiene en vilo a los argentinos, ya que se quedarán sin un fin de semana largo durante el corriente mes.

Uno de los descansos obligatorios más reconocidos de todo el país coincide en 2026 con una jornada del fin de semana, por lo que no se producirá el tan ansiado puente de receso.

No obstante, los habitantes de todo el país contarán con la posibilidad de disfrutar de un descanso de 3 días antes de que concluya junio.

El Gobierno confirmó un solo fin de semana largo en junio 2026

El Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que se conmemora cada 17 de junio, será trasladado al lunes 15 de junio de 2026 por tratarse de un feriado trasladable.

La modificación permitirá conformar un fin de semana largo de tres días consecutivos, desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio inclusive. Quedando

Sábado 13 de junio.

Domingo 14 de junio .

Lunes 15 de junio (feriado trasladado).

El Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que se conmemora cada 17 de junio, será trasladado al lunes 15 de junio de 2026 por tratarse de un feriado trasladable. (Foto: Archivo)

¿Cuál es el feriado que no cambiará de fecha en junio de 2026?

A diferencia de lo que ocurrirá con la conmemoración de Güemes, el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano seguirá siendo el sábado 20 de junio.

Esto se debe a que la fecha forma parte de los feriados inamovibles establecidos por la legislación nacional y no puede trasladarse para generar un nuevo fin de semana largo.

Fecha original: 20 de junio.

Tipo de feriado: inamovible.

No tendrá modificaciones en 2026.

Cuándo será el próximo fin de semana largo después de junio

Tras el descanso de junio, el siguiente período extendido llegará en julio gracias a la combinación del Día de la Independencia y un día no laborable con fines turísticos.

El feriado del 20 de junio coincide en 2026 con un sábado y será inamovible, por lo que no habrá fin de semana largo. (Foto: Archivo)

La medida permitirá que muchas personas disfruten de cuatro jornadas consecutivas de descanso durante el séptimo mes del año.

Jueves 9 de julio : Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio : día no laborable turístico.

Sábado 11 de julio .

Domingo 12 de julio.

¿Cuáles son los feriados trasladables y turísticos de 2026

El calendario oficial distingue entre feriados inamovibles, trasladables y jornadas no laborables con fines turísticos que buscan fomentar la actividad en distintos destinos del país.

Entre las fechas que podrán modificarse o complementarse con fines turísticos aparecen algunas de las conmemoraciones más importantes del segundo semestre.

Feriados trasladables:

17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Días no laborables con fines turísticos: