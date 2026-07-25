El calendario oficial de días festivos en Estados Unidos contempla un total de 11 fechas feriado, donde las actividades ordinarias se ponen en suspenso para conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional.

En ese sentido, tras el reciente feriado del 4 de julio, es común preguntarse para cuándo está pautado el próximo descanso a nivel federal y, de acuerdo con el cronograma publicado por el Gobierno, este día no tendrá lugar en agosto, sino recién en septiembre.

¿Cuándo será el próximo feriado nacional? Esta es la fecha confirmada por el Gobierno

De acuerdo con lo señalado por el cronograma, el próximo feriado federal, con motivo del Día del Trabajo, está pautado recién para el primer lunes de septiembre, que en 2026 cae lunes 7.

“En 1882, los primeros sindicatos estadounidenses propusieron crear un feriado para reconocer el aporte de los trabajadores al país. En 1894, el Congreso decretó el primer lunes de septiembre como día feriado federal”, explica USA gov sobre la historia de esta fecha.

El próximo feriado en Estados Unidos caerá lunes 7 de septiembre.

Información esencial sobre este día feriado que tendrá lugar en septiembre de 2026

Las autoridades recuerdan que tanto bancos, como las oficinas estatales no esenciales y diversos negocios del sector privado cierran sus puertas y cesan su atención presencial durante los feriados contemplados en el cronograma oficial.

En esa línea, pausan su funcionamiento ordinario la mayoría de las instituciones educativas, los departamentos de vehículos motorizados y el correo postal. No obstante, es fundamental consultar las regulaciones de cada establecimiento en caso de que exista alguna excepción .

Aunque puede haber modificaciones sujetas al horario especial, tanto ATMs como aplicaciones bancarias operan con regularidad.

Todos los feriados restantes que están confirmados en el cronograma oficial

Los asuetos venideros para Estados Unidos se distribuirán de la siguiente manera