Confirmado | Se decreto doble feriado en todo el país y millones de empleados tendrán todos estos días libres

Junio de 2026 llega con buenas noticias para quienes esperan una pausa en la rutina. Antes del inicio de las vacaciones de invierno, el calendario oficial contempla dos feriados nacionales que permitirán disfrutar de días de descanso y, en uno de los casos, de un esperado fin de semana largo.

Las fechas están vinculadas a dos de las figuras más importantes de la historia argentina y representan una oportunidad para realizar escapadas, reuniones familiares o simplemente desconectarse de las obligaciones laborales y académicas.

¿Cuándo es el próximo feriado de junio 2026?

El próximo feriado nacional será el lunes 15 de junio. La jornada corresponde a la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, cuya fecha original es el 17 de junio.

Al tratarse de un feriado trasladable, se decidió mover la celebración al lunes para generar un fin de semana largo de tres días. De esta manera, el período de descanso abarcará el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio.

¿Por qué se recuerda a Martín Miguel de Güemes?

Martín Miguel de Güemes fue una de las figuras fundamentales de la lucha por la independencia argentina. Su participación fue clave en la defensa del norte del país frente a los intentos de avance de las fuerzas españolas.

El líder salteño impulsó una estrategia militar basada en el conocimiento del territorio y en la participación de los gauchos de la región, una táctica que resultó determinante para proteger las fronteras durante el proceso independentista.

El Gobierno decretó dos feriados seguidos y habrá un nuevo fin de semana largo en febrero (foto: archivo).

Además de su rol militar, también se desempeñó como gobernador de Salta y dejó una huella decisiva en la historia nacional.

El otro feriado nacional de junio

La misma semana incluirá otro feriado. El sábado 20 de junio se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, una fecha que no se traslada y se mantiene en el calendario como feriado inamovible.

Belgrano fue una de las personalidades más destacadas de la Revolución de Mayo y de la lucha por la independencia. Su legado está estrechamente vinculado a la creación de la bandera argentina, símbolo patrio que continúa representando la identidad nacional.

¿Cómo se pagan los feriados trabajados?

La legislación laboral establece que quienes presten servicios durante un feriado nacional deben percibir una remuneración especial equivalente al doble de una jornada habitual.

En términos generales, los trabajadores no están obligados a cumplir tareas durante estas fechas. Sin embargo, existen actividades esenciales o sectores que no pueden detener su funcionamiento y, en esos casos, el empleador puede requerir la prestación de servicios respetando el pago correspondiente.

Todos los feriados que quedan en 2026