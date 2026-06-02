El calendario de junio indica que durante el sexto mes del año habrá dos feriados a nivel nacional que beneficiarán a todos los trabajadores del país.

Sin embargo, desde la página oficial del Gobierno informaron que solo trasladarán uno de ellos para formar un fin de semana largo de tres días. El otro se mantendrá en la fecha estipulada y no podrá ser aprovechado .

Cómo son los feriados de julio: cuál se traslada y cuándo hay fin de semana largo

Durante junio habrá dos días de descanso a nivel nacional. El primero es el miércoles 17 en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. En este caso, se trasladará la fecha festiva al lunes anterior para consolidar un finde XL de tres días .

En la misma línea, el sábado se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Sin embargo, en este caso se trata de un feriado nacional que no fue trasladado por el Gobierno.

De esta manera, el asueto del 20 de junio solo podrá ser aprovechado por quienes presten servicios los sábados.

Calendario de feriados en Argentina

Una vez culminados los dos días de descanso de junio, el calendario de feriados indica lo siguiente:

Jueves 9 de julio : Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio : día no laborable con fines turísticos.

Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.