Se avecinan 24 horas de diluvio en estas zonas: tormentas fuertes, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica.

La última semana de julio comenzará con condiciones adversas en distintos puntos del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la llegada de tormentas de variada intensidad que podrían generar lluvias abundantes, fuertes ráfagas y una intensa actividad eléctrica durante las próximas horas.

La advertencia alcanza principalmente a sectores de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, donde las condiciones serán propicias para el desarrollo de fenómenos localmente fuertes. Además, no se descarta la caída ocasional de granizo en algunas localidades.

Mientras tanto, el AMBA también atravesará una jornada con abundante nubosidad y un período de inestabilidad durante la segunda parte del día. Aunque allí las precipitaciones serían más aisladas, el cambio de tiempo marcará el comienzo de varios días con condiciones variables.

Las zonas donde rigen alertas por tormentas fuertes

El SMN mantiene vigente una alerta amarilla para amplias áreas del sur bonaerense, además de sectores de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Según el organismo, las tormentas podrán desarrollarse con distinta intensidad y algunas adquirirán características fuertes.

Hay alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes (Fuente: inteligencia artificial). gcuellar

Los fenómenos estarán acompañados por lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, abundante actividad eléctrica y posible caída de granizo. También se prevén acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos puntos las precipitaciones podrían superar esos valores.

Cuándo mejora el tiempo y cómo seguirá la semana

El martes podrían registrarse neblinas y bancos de niebla durante las primeras horas, especialmente en el conurbano bonaerense, con una reducción temporaria de la visibilidad. Además, no se descarta un nuevo episodio de inestabilidad entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

No se descarta un nuevo episodio de inestabilidad entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en el AMBA (Fuente: SMN). Servicio Meteorológico Nacional.

Las mejores condiciones llegarían el jueves, con una jornada más estable, fresca y mayor presencia de sol. Sin embargo, el alivio sería breve, ya que hacia el viernes volverá a intensificarse el viento norte y un nuevo frente frío podría provocar lluvias y tormentas entre la noche y el inicio del sábado.