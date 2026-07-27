El clima en Argentina volverá a mostrar un cambio marcado durante el inicio de la última semana de julio. Mientras algunas provincias seguirán con temperaturas altas, un hecho inusual para esta época del año, otras quedarán afectadas por el ambiente frío, nevadas intensas, tormentas y la llegada del viento Zonda .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó las alertas para distintas provincias, entre las que figuran regiones del oeste, centro y noreste del país. En este contexto, un nuevo sistema de baja presión modificará las condiciones del tiempo y dará paso a un descenso término en buena parte del territorio nacional.

un nuevo sistema de baja presión modificará las condiciones del tiempo y dará paso a un descenso término en buena parte del territorio nacional. (Fuente: Shutterstock)

El viento Zonda llegará con ráfagas de hasta 70 km/h en estas provincias

La región de Cuyo se verá afectada a partir del lunes 27 de julio por el regreso del viento Zonda, impulsado por el ingreso de una nueva vaguada sobre la Cordillera de los Andes.

La alerta amarilla alcanza al oeste y centro de La Rioja, sectores cordilleranos y precordilleranos de San Juan y el extremo norte de Mendoza, donde se prevén vientos sostenidos de entre 30 y 45 km/h.

Además, el SMN advierte que las ráfagas podrían superar los 70 km/h, acompañadas por un aumento repentino de la temperatura, una fuerte disminución de la humedad y reducción de la visibilidad por el polvo en suspensión.

Alerta por nevadas intensas y tormentas: cuáles son las zonas más afectadas

La nieve continuará siendo el fenómeno más importante sobre la cordillera, donde persisten las complicaciones en rutas y pasos internacionales.

La alerta naranja comprende sectores cordilleranos del centro y sur de Mendoza y el oeste de Neuquén, con acumulados previstos de entre 50 y 150 centímetros.

El radar de bajas temperaturas que se mantiene vigente en la República Argentina. (Foto: Windy / Captura de pantalla) Windy

Además, rige una alerta amarilla para la cordillera de La Rioja, el noroeste de Mendoza, Río Negro, Chubut y parte de Santa Cruz , donde también podrían registrarse nevadas persistentes.

Cómo seguirá el clima en Argentina durante los próximos días

El pronóstico indica que las nevadas continuarán durante el martes, mientras las tormentas podrían extenderse hacia provincias del centro del país.

Entre las zonas con probabilidad de nuevas lluvias aparecen Córdoba , San Luis, La Pampa y Santa Fe , antes del ingreso de una masa de aire más fría.

Con el avance de la semana volverán las heladas en gran parte de la Patagonia y los modelos meteorológicos anticipan que un nuevo sistema podría generar más nevadas hacia la segunda mitad de la semana.