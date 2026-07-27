Después de varios días con temperaturas agradables y momentos de sol, el clima volverá a cambiar en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el ingreso de un frente de inestabilidad que provocará lluvias, aumento de la humedad y un marcado descenso de la temperatura durante el comienzo de la semana.

Este escenario dio lugar a lo que popularmente muchos denominan un “tormentón de barro”, una situación en la que las precipitaciones, sumadas a la humedad acumulada, dejan calles, parques y caminos con barro, además de dificultar la circulación y las actividades al aire libre.

Aunque no se trata de un fenómeno meteorológico oficial, sí describe las condiciones que podrían registrarse entre el lunes y los días posteriores en gran parte del AMBA.

¿Cuándo llegan las lluvias y por qué se habla de un “tormentón de barro”?

El cambio comenzará tras un domingo con nubosidad variable y temperaturas cercanas a los 20 °C. Sin embargo, durante el lunes 27 de julio el panorama será muy distinto.

La jornada tendrá una mínima de 12 °C y una máxima de 18 °C, con probabilidad de lluvias principalmente desde la tarde hacia la noche. La combinación entre las precipitaciones, la elevada humedad y los suelos ya cargados de agua favorecerá la formación de sectores embarrados y anegamientos temporarios en algunas zonas.

Estas condiciones podrían generar complicaciones para quienes deban desplazarse por la ciudad o realizar actividades al aire libre, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones al conducir.

Clima en Buenos Aires | El SMN anticipa lluvias, alta humedad y un fuerte descenso de la temperatura en el AMBA Shutterstock

¿Cómo seguirá el clima en Buenos Aires durante el resto de la semana?

Luego de las lluvias del lunes, el tiempo continuará mayormente inestable, aunque con menor probabilidad de precipitaciones.

El martes 28 de julio el cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas entre 12 °C y 17 °C. Si bien no se esperan lluvias importantes, todavía podrían persistir sectores húmedos y embarrados producto de las precipitaciones del día anterior.

Para el miércoles 29 de julio, el ingreso de aire más frío hará descender la temperatura hasta una mínima de 9 °C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 12 °C, con cielo cubierto durante gran parte de la jornada.

El jueves 30 de julio volverán algunos períodos de sol y el ambiente será más estable. Se espera una mínima de 7 °C y una máxima de 16 °C.

Finalmente, el viernes 31 de julio continuará el tiempo fresco, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 9 °C y 18 °C.

¿Qué tiempo se espera para el inicio de agosto?

Las primeras proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional indican que el comienzo de agosto mantendrá una tendencia similar, sin cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

Para el sábado 1 de agosto se prevé una jornada con abundante nubosidad, una temperatura mínima cercana a los 12 °C y una máxima de 19 °C. Por el momento, no se anuncian lluvias significativas ni eventos meteorológicos de gran intensidad, aunque el ambiente continuará húmedo y con temperaturas típicas del invierno.