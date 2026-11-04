El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 4 de noviembre en gran parte de la provincia de Tucumán. En este marco, los ciudadanos deberán tomar recaudos durante la jornada a la hora de llevar adelante su rutina.
Según el informe, las zonas estarán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad. Las mismas, “podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente”.
En este marco, se esperan valores de precipitación acumulados de entre 30 y 90 mm, los cuales pueden ser superados en algunas zonas.
Las zonas afectadas por alerta amarilla en Tucumán
- Zona montañosa de Chicligasta.
- Zona montañosa de Juan Bautista Alberdi.
- Zona montañosa de Lules.
- Zona montañosa de Monteros.
- Zona montañosa de Río Chico.
- Zona montañosa de Tafí Viejo.
- Zona montañosa de Tafí del Valle.
- Burruyacú.
- Capital.
- Cruz Alta.
- Famaillá.
- Graneros.
- La Cocha.
- Leales.
- Simoca.
- Trancas.
- Yerba Buena.
- Zonas bajas de Chicligasta.
- Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi.
- Zonas bajas de Lules.
- Zonas bajas de Monteros.
- Zonas bajas de Río Chico.
Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN
Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejarte de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo seguirá el clima en San Miguel de Tucumán
La capital provincial también está bajo alerta amarilla y tendrá una máxima 21°C y una mínima de 20°C. En lo que resta de la mañana y tarde habrá tormentas fuertes, mientras que por la noche las tormentas serán aisladas.
En conclusión, los ciudadanos de las zonas afectadas deberán tener en cuenta estas recomendaciones a la hora de continuar con sus actividades diarias este miércoles 4 de noviembre.