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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 4 de noviembre en gran parte de la provincia de Tucumán. En este marco, los ciudadanos deberán tomar recaudos durante la jornada a la hora de llevar adelante su rutina.

Según el informe, las zonas estarán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad. Las mismas, “podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente”.

En este marco, se esperan valores de precipitación acumulados de entre 30 y 90 mm, los cuales pueden ser superados en algunas zonas.

Las zonas afectadas por alerta amarilla en Tucumán

  • Zona montañosa de Chicligasta.
  • Zona montañosa de Juan Bautista Alberdi.
  • Zona montañosa de Lules.
  • Zona montañosa de Monteros.
  • Zona montañosa de Río Chico.
  • Zona montañosa de Tafí Viejo.
  • Zona montañosa de Tafí del Valle.
  • Burruyacú.
  • Capital.
  • Cruz Alta.
  • Famaillá.
  • Graneros.
  • La Cocha.
  • Leales.
  • Simoca.
  • Trancas.
  • Yerba Buena.
  • Zonas bajas de Chicligasta.
  • Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi.
  • Zonas bajas de Lules.
  • Zonas bajas de Monteros.
  • Zonas bajas de Río Chico.

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

  1. Evitar salir.
  2. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
  3. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
  4. Cerrar y alejarte de puertas y ventanas.
  5. Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento.
  6. Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo seguirá el clima en San Miguel de Tucumán

La capital provincial también está bajo alerta amarilla y tendrá una máxima 21°C y una mínima de 20°C. En lo que resta de la mañana y tarde habrá tormentas fuertes, mientras que por la noche las tormentas serán aisladas.

En conclusión, los ciudadanos de las zonas afectadas deberán tener en cuenta estas recomendaciones a la hora de continuar con sus actividades diarias este miércoles 4 de noviembre.