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El Servicio Meteorológico Nacional confirmó tormentas para este miércoles 4 de noviembre: se aproximan acumulados de 90mm y ráfagas intensas de hasta 90 km/h en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 4 de noviembre en gran parte de la provincia de Tucumán. En este marco, los ciudadanos deberán tomar recaudos durante la jornada a la hora de llevar adelante su rutina.

Según el informe, las zonas estarán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad. Las mismas, “podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente”.

En este marco, se esperan valores de precipitación acumulados de entre 30 y 90 mm, los cuales pueden ser superados en algunas zonas.

Las zonas afectadas por alerta amarilla en Tucumán

Zona montañosa de Chicligasta.

Zona montañosa de Juan Bautista Alberdi.

Zona montañosa de Lules.

Zona montañosa de Monteros.

Zona montañosa de Río Chico.

Zona montañosa de Tafí Viejo.

Zona montañosa de Tafí del Valle.

Burruyacú.

Capital.

Cruz Alta.

Famaillá.

Graneros.

La Cocha.

Leales.

Simoca.

Trancas.

Yerba Buena.

Zonas bajas de Chicligasta.

Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi.

Zonas bajas de Lules.

Zonas bajas de Monteros.

Zonas bajas de Río Chico.

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Evitar salir. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrar y alejarte de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo seguirá el clima en San Miguel de Tucumán

La capital provincial también está bajo alerta amarilla y tendrá una máxima 21°C y una mínima de 20°C. En lo que resta de la mañana y tarde habrá tormentas fuertes, mientras que por la noche las tormentas serán aisladas.

En conclusión, los ciudadanos de las zonas afectadas deberán tener en cuenta estas recomendaciones a la hora de continuar con sus actividades diarias este miércoles 4 de noviembre.