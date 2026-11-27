Restringirán el paso de autos en uno de los puentes más importantes de Argentina y apuntan a inaugurar el nuevo viaducto en marzo 2027.

En enero del 2027, la construcción del nuevo Puente Carretero entre Santa Fe y Santos Tomé, provincia de Santa Fe, entrará en una etapa determinante de su obra .

Por este motivo, desde el 4 de enero, los vehículos particulares no podrán circular por el viaducto durante 30 días por los trabajos de hormigonado en ambos extremos, según confirmó el titular de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo.

En consecuencia, los automóviles deberán utilizar el Acceso Norte y la autopista como recorrido alternativo.

Por qué se cortará la circulación en el Puente Carretero

Según el titular el corte es necesario para completar la conexión entre las nuevas calzadas y las estructuras de los puentes existentes.

“Vamos a cortar una de las calzadas del puente actual porque tenemos que hormigonar los accesos, tanto el de Santa Fe como el de Santo Tomé”, explicó al medio local RTS Medios.

Restringirán el paso de autos en uno de los puentes más importantes de Argentina y apuntan a inaugurar el nuevo viaducto en marzo 2027. Fuente: Vialidad Provincial Santa Fe

Las etapas de la obra son las siguientes:

Intervención de la calzada.

Una vez que el hormigón haya fraguado, se avanzará sobre la otra calzada para completar las conexiones.

El titular agregó: “Los automóviles particulares no van a poder pasar más por el Puente Carretero”. Sin embargo, esta medida solo rige para vehículos particulares y existen otros que sí estarán habilitados a circular por ese puente.

Qué vehículos tendrán permitido el paso en enero de 2027

Durante el período de corto tendrán permitidos el paso:

Transporte público de pasajeros.

Vehículos de emergencia y seguridad: ambulancias, bomberos, policías.

Motocicletas y bicicletas.

En cambio, los vehículos particulares deberán realizar el desvío por el acceso a la autopista, del mismo modo que ocurrió durante la interrupción de tránsito en 2024.

Cabe destacar que esta fecha fue elegida de manera planificada, ya que reduce el impacto entre quienes utilizan diariamente el puente para trasladarse entre ambas ciudades. En esta época finaliza el ciclo lectivo, hay menor actividad comercial y comienzan las vacaciones.

En conclusión, el Gobierno provincial de Santa Fe apunta a inaugurar el nuevo viaducto a finales de marzo del 2027 ; sin embargo, Seghezzo no estableció la fecha precisa, sobre todo porque las condiciones climáticas pueden incidir en el cronograma de trabajo.

“Falta todo diciembre, enero, febrero, o sea, tres meses y medio. Es muy difícil fijar una fecha exacta. Sí estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar en marzo”, concluyó.