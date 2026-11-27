Se aproximan tormentas este viernes 27 de noviembre: se espera actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas en Formosa

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para este viernes 27 de noviembre en la provincia de Formosa.

Según el informe, el área se verá afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por:

Abundantes precipitaciones en cortos períodos.

Frecuente actividad eléctrica.

Ocasional caída de granizo.

Ráfagas intensas.

En este marco, se esperan “valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

Zonas afectadas por la alerta amarilla por tormentas

Formosa.

Laishí.

Pilagás.

Pilcomayo.

Pirané.

Se aproximan alertas amarillas por tormentas este viernes 27 de noviembre: se espera actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas en Formosa. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Recomendaciones por tormenta:

Evitar salir. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrar y alejarte de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo estará el clima en CABA

El tiempo en la Ciudad de Buenos Aires se presenta con mucho calor: la máxima será de 32°C, mientras que la mínima será de 19°C. En cuanto al cielo se presentará algo nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche.

El sábado 28, el calor aumentará, ya que la máxima será de 33°C y la mínima de 21°C. El cielo se mantendrá despejado por la mañana y algo nublado por la tarde-noche.

En este marco, es importante:

Tomar agua con frecuencia.

Evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas.

Reducir o evitar la actividad física intensa al aire libre.

Usar ropa liviana, holgada y de colores claros.

Consumir comidas livianas, especialmente frutas y verduras.

Evitar bebidas alcohólicas y aquellas con exceso de azúcar o cafeína.

Permanecer en lugares frescos, ventiladores o con aire acondicionado cuando sea posible.

Prestar atención a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

En conclusión, la población deberá prepararse para dos jornadas de mucho calor y tomar los recaudos necesarios.