El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para este viernes 27 de noviembre en la provincia de Formosa.
Según el informe, el área se verá afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por:
- Abundantes precipitaciones en cortos períodos.
- Frecuente actividad eléctrica.
- Ocasional caída de granizo.
- Ráfagas intensas.
En este marco, se esperan “valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.
Zonas afectadas por la alerta amarilla por tormentas
- Formosa.
- Laishí.
- Pilagás.
- Pilcomayo.
- Pirané.
Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN
Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Recomendaciones por tormenta:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejarte de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo estará el clima en CABA
El tiempo en la Ciudad de Buenos Aires se presenta con mucho calor: la máxima será de 32°C, mientras que la mínima será de 19°C. En cuanto al cielo se presentará algo nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche.
El sábado 28, el calor aumentará, ya que la máxima será de 33°C y la mínima de 21°C. El cielo se mantendrá despejado por la mañana y algo nublado por la tarde-noche.
En este marco, es importante:
- Tomar agua con frecuencia.
- Evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas.
- Reducir o evitar la actividad física intensa al aire libre.
- Usar ropa liviana, holgada y de colores claros.
- Consumir comidas livianas, especialmente frutas y verduras.
- Evitar bebidas alcohólicas y aquellas con exceso de azúcar o cafeína.
- Permanecer en lugares frescos, ventiladores o con aire acondicionado cuando sea posible.
- Prestar atención a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.
En conclusión, la población deberá prepararse para dos jornadas de mucho calor y tomar los recaudos necesarios.