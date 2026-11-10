El exceso de detergente y el mal mantenimiento del electrodoméstico son las causas principales de este problema recurrente.

Cuando las prendas recién lavadas presentan un penetrante aroma a encierro, la respuesta instintiva de muchos usuarios es incrementar la cantidad de jabón o suavizante en el siguiente ciclo.

Sin embargo, los especialistas en electrodomésticos advierten que este hábito no solo no elimina el problema, sino que suele agravárselo al generar capas de residuos en el tambor y los conductos internos del equipo.

Para erradicar el mal olor de forma definitiva, es indispensable identificar el origen de la acumulación de humedad y aplicar una rutina adecuada de mantenimiento .

Las razones detrás del mal olor y los sectores clave a revisar

Desde LG Argentina identifican la combinación de hábitos de uso cotidianos y la falta de higiene periódica en los componentes del electrodoméstico como los factores desencadenantes del mal olor en la ropa.

Las causas principales y los puntos críticos a revisar en el equipo incluyen:

Acumulación de humedad interior: cerrar la puerta y el cajón del detergente inmediatamente después de finalizar el lavado impide la evaporación del agua residual, favoreciendo el desarrollo de microorganismos, según advierten desde LG Argentina.

Exceso de jabón y suavizante: utilizar dosis superiores a las recomendadas por el fabricante deja sedimentos grasos en los conductos, los cuales se vuelven un caldo de cultivo para los malos olores.

Depósitos en la junta de goma: en los modelos de carga frontal, los pliegues del fuelle de goma retienen agua, pelusas y detergente sobrante, por lo que deben limpiarse y secarse periódicamente con un paño.

Ropa estancada en el tambor: dejar las prendas húmedas dentro de la máquina durante varias horas tras concluir el ciclo promueve rápidamente el olor a encierro en los tejidos.

Falta de limpieza en filtros y dispenser: el cajón extraíble de los productos y el filtro de drenaje acumulan restos de suciedad que requieren un lavado regular para no contaminar las prendas.

Para quitar el hedor asentado en la ropa y restaurar la frescura de los tejidos, se recomienda realizar un lavado correctivo sin añadir productos químicos al azar.

El procedimiento para eliminar el olor y recuperar las prendas afectadas

Para quitar el hedor asentado en la ropa y restaurar la frescura de los tejidos, se recomienda realizar un lavado correctivo sin añadir productos químicos al azar. El primer paso consiste en volver a lavar las prendas utilizando la temperatura máxima permitida por la etiqueta de la ropa, respetando estrictamente la dosis exacta de detergente indicada en el envase .

Una vez concluido el programa, es fundamental retirar la indumentaria de forma inmediata para evitar que se concentre nuevamente el vapor interno. Por último, se debe concretar un secado total en un ambiente bien ventilado o al aire libre antes de guardar cada pieza.

Consejos de prevención y errores peligrosos a evitar

Mantener el lavarropas en óptimas condiciones requiere adoptar pequeños hábitos diarios y evitar prácticas caseras que pongan en riesgo la salud o la integridad del aparato.

Desde LG Argentina sugieren dejar la puerta y el compartimento del detergente entreabiertos tras cada uso para facilitar la ventilación del tambor, además de ejecutar periódicamente el programa de limpieza automática que incluyen los equipos modernos.