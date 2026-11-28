El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 29 de noviembre en el sur de la provincia de Buenos Aires. La advertencia anticipa precipitaciones de variada intensidad, con posibilidad de fenómenos localmente fuertes durante la jornada.

Según el organismo, algunas tormentas podrían estar acompañadas por chaparrones intensos en períodos cortos, caída de granizo y ráfagas de viento que alcanzarían los 90 kilómetros por hora. Además, se prevén acumulados de lluvia de entre 15 y 30 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera localizada.

Alerta amarilla por tormentas en el sur de Buenos Aires este domingo 29

La advertencia del SMN comprende sectores del sur bonaerense, principalmente en la zona limítrofe con las provincias de La Pampa y Río Negro , así como también en el área costera de Bahía Blanca.

Las zonas de Buenos Aires bajo alerta meteorológica amarilla. Fuente: Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y exige mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones climáticas.

Asimismo, el ente indicó que las tormentas previstas serán aisladas y de intensidad variable, aunque algunas podrían presentar características fuertes.

Las zonas afectadas por la tormenta

Norte de Bahía Blanca

Oeste de Patagones

Oeste de Villarino

Puan

Zona baja de Coronel Pringles

Zona baja de Coronel Suárez

Zona baja de Saavedra

Zona baja de Tornquist

Costa de Bahía Blanca

Costa de Coronel Dorrego

Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales

Costa de Villarino

Monte Hermoso

Cuánta lluvia se espera y qué fenómenos pueden registrarse

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 15 y 30 milímetros, con registros superiores en algunos puntos. Los chaparrones intensos en períodos breves podrían provocar anegamientos temporarios en sectores vulnerables.

Además, las tormentas podrían generar ráfagas de hasta 90 km/h y caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la posibilidad de condiciones meteorológicas adversas.

Qué recomienda el SMN ante una alerta amarilla por tormentas

Ante este tipo de advertencias, el organismo recomienda evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura para impedir que se obstruyan los desagües y retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Del mismo modo, también aconseja mantenerse alejado de árboles, postes de electricidad y zonas expuestas, además de buscar refugio en construcciones cerradas si comienza a llover con intensidad.

Es importante seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional para conocer posibles cambios en las zonas alcanzadas por la alerta.