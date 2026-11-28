Qué significa la señal de tránsito con un círculo rojo, una flecha negra doblada y una barra diagonal roja .

Comprender y respetar las señales de tránsito son importantes para la circulación y seguridad vial a lo largo del país. En este marco, surge una señal compuesta por un círculo rojo, una flecha negra doblada y una barra diagonal roja, la cual puede prestarse a confusiones.

Forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme, que se define en el Anexo L del Decreto 779/95. Sin embargo, no alcanza con reconocerla, también hay que saber cómo actuar y con qué otras señales no confundirla.

Qué significa la señal de tránsito con un círculo rojo, una flecha negra doblada y una barra diagonal roja

Según el Anexo L del Decreto 779/95, reglamentario del artículo 22 de la Ley de Tránsito 24.449, la señal integra el grupo de las señales reglamentarias de prohibición.

Significa prohibido cambiar de carri l. Su orden es concreta: el conductor debe mantenerte en su carril mientras dure el tramo señalizado. La flecha doblada representa el cambio de carril y la barra roja lo anula.

Se instala en tramos donde la maniobra implica un riesgo especial, y suele ir acompañada de líneas continuas pintadas sobre el asfalto. Esta prohibición apunta a evitar maniobras bruscas y choques laterales.

Qué significa la señal de tránsito con un círculo rojo, una flecha negra doblada y una barra diagonal roja . Fuente: Generado con Gemini | Equipo Audiencias

Cómo actuar cuando aparece la señal y con qué no confundirla

Cuando aparece la señal de tránsito, rige la prohibición desde ese punto hasta que otra señal indique lo contrario.

En la práctica, conviene seguir estos pasos:

Mantener el carril y una velocidad estable.

No usar la luz de giro para cambiar de carril, porque la maniobra está prohibida.

Respetar la línea continua si la calzada la tiene pintada.

Anticipar la salida antes del tramo si necesitás tomar otro carril.

Cabe destacar que el Anexo L establece que las órdenes de las señales de prohibición son obligatorias, y su incumplimiento constituye una contravención que puede derivar en multa.

En conclusión, la señal no es una recomendación, es una orden de cumplimiento obligatorio. Ignorarla pone en riesgo la seguridad del conductor y la de quienes circulan al lado, además de exponerse a una sanción. Por eso se debe mantener el carril y esperar la próxima indicación.