Con la llegada de diciembre, los trabajadores en relación de dependencia recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

Se trata de un ingreso adicional que se abona dos veces al año y cuyo monto depende de la remuneración que cada persona haya percibido durante el semestre correspondiente.

Para calcular cuánto corresponde cobrar en diciembre de 2026, se debe identificar cuál fue el salario mensual más alto entre julio y diciembre y aplicar el porcentaje establecido. Además, quienes no hayan trabajado durante los seis meses completos tienen derecho a recibir un importe proporcional al tiempo que estuvieron empleados.

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre de 2026

El Sueldo Anual Complementario se divide en dos cuotas. La primera se paga en junio y la segunda corresponde a diciembre. De acuerdo con la información oficial, cada medio aguinaldo debe abonarse en la última jornada laboral del mes correspondiente.

Una persona cuenta billetes de $ 20.000.

Por lo tanto, la fecha límite para recibir la segunda cuota de 2026 será la última jornada laboral de diciembre. El pago corresponde al semestre comprendido entre julio y diciembre y se calcula en función de las remuneraciones percibidas durante ese período.

Cómo calcular cuánto se cobra de aguinaldo en diciembre

Cada medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual que haya percibido el trabajador durante el semestre. Para determinar el monto de diciembre, hay que comparar los salarios de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y tomar el más alto.

Por ejemplo, si el mejor salario mensual del segundo semestre fue de $ 1.200.000, el cálculo será el siguiente.

Mejor remuneración mensual: $ 1.200.000.

Porcentaje correspondiente: 50%.

Aguinaldo de diciembre: $ 600.000.

De esta manera, quien haya trabajado durante todo el semestre y mantenga esa mejor remuneración como referencia cobrará $600.000 en concepto de aguinaldo.

Cómo se calcula el aguinaldo proporcional si no se trabajó todo el semestre

Cuando una persona comenzó a trabajar recientemente o dejó su empleo antes de finalizar el semestre, no pierde el derecho al aguinaldo, sino que debe recibir un importe proporcional a los meses trabajados.

Para calcularlo se utiliza la fórmula (mejor salario mensual / 12) x meses trabajados. Por ejemplo, si la remuneración más alta fue de $1.200.000 y la persona trabajó cuatro meses del semestre, la cuenta será ($1.200.000 / 12) x 4, lo que da como resultado un aguinaldo de $400.000.

Así, el monto final dependerá tanto del mejor salario mensual registrado durante el período como de la cantidad de meses trabajados.