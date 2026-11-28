Cuando una persona fallece sin dejar testamento, el Código Civil y Comercial de la Nación establece un orden de familiares que tienen derecho a recibir su herencia. Dentro de ese esquema aparecen los llamados herederos colaterales, un grupo que puede acceder a los bienes del fallecido, pero únicamente cuando no existen determinados familiares con prioridad sucesoria.

Esta categoría comprende a parientes como los hermanos, los sobrinos y los tíos, aunque no todos heredan al mismo tiempo ni tienen los mismos derechos. La posibilidad de recibir una parte de la sucesión depende de qué otros familiares estén vivos y del grado de parentesco que tengan con la persona fallecida.

Qué familiares son considerados herederos colaterales

Los parientes colaterales son aquellos que tienen un antepasado en común con el fallecido, pero no descienden directamente de él. Dentro de esta categoría se encuentran los hermanos, los sobrinos y los tíos, entre otros familiares que pueden estar comprendidos dentro del grado de parentesco que establece la legislación.

Familiares en un funeral vestidos de luto y una mujer llorando. Fuente: Shutterstock

El Código Civil y Comercial reconoce como herederos legítimos a los parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive, siempre que no existan familiares con prioridad para recibir los bienes. Por eso, no alcanza con tener un vínculo familiar para acceder automáticamente a una herencia, sino que también debe respetarse el orden sucesorio previsto por la ley.

Cuándo pueden cobrar la herencia los hermanos, sobrinos y tíos

La sucesión de los colaterales se habilita cuando la persona fallecida no tiene descendientes, ascendientes ni cónyuge . Esto significa que, si existen hijos, padres u otros ascendientes, o un cónyuge con derecho a heredar, los parientes colaterales no ingresan en ese orden sucesorio.

Entre los propios colaterales también hay diferencias. Si concurren hermanos y sobrinos, los tíos no reciben bienes de la herencia, de acuerdo con la información oficial del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, la presencia de determinados familiares puede modificar quiénes participan de la distribución del patrimonio.

Qué pasa si no hay testamento

Cuando una persona fallece sin haber dejado testamento, se aplica el régimen de sucesiones intestadas, que determina quiénes son los herederos legítimos. La ley contempla a los descendientes, los ascendientes, el cónyuge y, en ausencia de estos, a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive.