Un viajero argentino entrega su pasaporte en el aeropuerto.

Los argentinos que tengan previsto viajar al exterior deben revisar la documentación necesaria antes de salir del país, ya que no todos los destinos exigen los mismos requisitos para ingresar.

En el caso de los países que no forman parte del Mercosur, es obligatorio presentar un pasaporte argentino vigente y, según el lugar elegido, también puede ser necesaria una visa para autorizar el ingreso.

Además de controlar la fecha de vencimiento, es importante verificar que el documento se encuentre en buenas condiciones y que sus datos permitan identificar correctamente al titular.

Qué requisitos debe cumplir el pasaporte argentino para viajar al exterior

Para viajar a países que no integran el Mercosur, los ciudadanos argentinos deben presentar un pasaporte vigente. Este documento puede ser utilizado con o sin visa, de acuerdo con las exigencias migratorias del destino elegido.

Un pasaporte argentino siendo exhibido en un aeropuerto. IA Gemini

La necesidad de contar con una autorización consular depende de cada país, por lo que antes de viajar se debe consultar con la representación consular correspondiente para conocer si se exige una visa y cuáles son las condiciones para obtenerla.

Un requisito clave

También es fundamental comprobar que el pasaporte esté en buenas condiciones, sin daños que dificulten la lectura de los datos personales o la identificación del titular. Un documento deteriorado puede generar inconvenientes durante los controles migratorios, por lo que conviene verificarlo con anticipación.

A qué países se puede viajar con el DNI sin presentar el pasaporte

Los argentinos que viajen a países miembros o asociados del Mercosur cuentan con una alternativa al pasaporte. Según la información oficial del Ministerio de Seguridad, pueden presentar el Documento Nacional de Identidad o el pasaporte para realizar el viaje.

Los destinos incluidos en esta disposición son:

Uruguay.

Paraguay.

Brasil.

Chile.

Bolivia.

Ecuador.

Venezuela.

Colombia.

Perú.