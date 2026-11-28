Preparar un buen mate no depende solamente de elegir una yerba de calidad o utilizar agua a la temperatura adecuada porque existe una técnica tradicional que permite conservar mejor el sabor de la infusión y evitar que se lave rápidamente. Se trata de la montañita, una forma de acomodar la yerba dentro del recipiente que ayuda a controlar cómo se hidrata con cada cebada.

Aunque muchos la hacen por costumbre, su función va más allá de una cuestión estética. Al dejar una parte de la yerba seca y concentrar el agua en un sector determinado, se consigue que la humedad avance gradualmente. El portal Mates.CL explica esta técnica y destaca su importancia para prolongar la duración del mate .

Para qué sirve la montañita del mate y por qué ayuda a la cebada

La montañita consiste en formar un pequeño montículo de yerba hacia uno de los costados del mate y dejar un espacio libre en el lado opuesto, conocido como laguna.

Esta disposición permite colocar el agua siempre en el mismo lugar, de manera que una parte de la yerba se mantenga seca mientras la otra se hidrata.

Preparación del mate con la montañita.

La principal ventaja es que no se moja toda la yerba desde el comienzo. Así, se conserva una porción seca para las cebadas siguientes y se evita que el mate pierda intensidad de sabor demasiado rápido. Además, permite mantener organizada la zona donde se vierte el agua y colocar la bombilla sin desarmar la preparación.

Cómo hacer correctamente la montañita del mate

Para conseguir una buena montañita no hacen falta elementos especiales, sino acomodar la yerba con cuidado antes de comenzar a cebar.

Paso a paso

Llenar el mate: colocar yerba hasta cubrir aproximadamente dos tercios del recipiente. Inclinarlo: tapar la boca con una mano y moverlo suavemente para que la yerba se acumule hacia un costado. Formar la laguna: volver a poner el mate en posición vertical, sin desarmar el montículo, y dejar un espacio libre en el lado contrario. Humedecer la yerba: agregar un poco de agua tibia en la parte baja de la laguna y esperar unos minutos. Colocar la bombilla: introducirla en el sector húmedo con cuidado de no mover la yerba.

Qué errores evitar para que el mate no se lave rápido

Uno de los errores más frecuentes es mojar toda la yerba desde la primera cebada, porque esto acelera la pérdida de sabor. También es importante no mover la bombilla una vez colocada, ya que puede desarmar la montañita y alterar la zona de cebado.

Por último, conviene utilizar agua entre 70 y 75 °C, sin dejar que llegue a hervir, y agregarla siempre en el mismo lugar. De esta manera, la yerba se hidrata gradualmente y se puede aprovechar mejor durante toda la ronda.