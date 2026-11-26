Se aproximan fuertes vientos este jueves 26 de noviembre.

Este jueves 26 de noviembre, distintas zonas de la Patagonia estarán afectadas por fuertes vientos, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para toda la provincia de Santa Cruz.

En Río Gallegos, se espera una jornada nublada, con una temperatura máxima de 17 °C.

El viento podría generar dificultades para circular y realizar actividades al aire libre, por lo que se recomienda tomar precauciones y mantenerse atento a las actualizaciones del organismo meteorológico.

Dónde rige la alerta amarilla por vientos fuertes en Santa Cruz

La advertencia alcanza a toda la provincia de Santa Cruz, por lo que incluye a sus principales localidades, entre ellas Río Gallegos, El Calafate, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Perito Moreno, Los Antiguos y Gobernador Gregores.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, con posibilidad de superar ese registro de manera puntual. La advertencia contempla distintos períodos durante la jornada del jueves.

Dónde rige la alerta amarilla por vientos fuertes. Fuente: SMN.

Alerta amarilla por vientos en Tierra del Fuego y las Islas Malvinas

El fenómeno también afectará a Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. En el territorio fueguino, las zonas alcanzadas incluyen Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, donde se esperan condiciones de viento intenso durante este jueves.

En las Islas Malvinas también rige una advertencia amarilla por vientos fuertes, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Qué significa la alerta amarilla por vientos fuertes

El nivel amarillo del SMN advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y posibles daños. Ante estas condiciones, el organismo recomienda:

Evitar las actividades al aire libre.

Asegurar macetas, muebles y otros objetos que puedan volarse.

Mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan caerse.

No refugiarse debajo de carteles publicitarios o marquesinas.

Consultar las actualizaciones del pronóstico y las alertas oficiales.

Es importante mantenerse atento a los próximos reportes del Servicio Meteorológico Nacional, ya que las condiciones pueden modificarse durante el día.