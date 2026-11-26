A la hora de comprar agua para el consumo diario, las góndolas ofrecen distintas opciones: agua mineral natural, mineralizada artificialmente y agua potable envasada. Aunque todas están destinadas a la hidratación, no son exactamente iguales: se diferencian por su origen, el tratamiento que reciben y la forma en que incorporan sus minerales.

El Código Alimentario Argentino (CAA) establece requisitos específicos para cada categoría y determina qué características deben cumplir para comercializarse.

Agua mineral, mineralizada y potable: cuáles son las diferencias

Las tres variedades cumplen con requisitos sanitarios para el consumo humano, pero se distinguen principalmente por su procedencia y elaboración.

El agua mineral natural proviene de un yacimiento o estrato acuífero subterráneo y se caracteriza por su pureza microbiológica original y una composición de minerales y oligoelementos relativamente estable.

Según el artículo 985 del Código Alimentario Argentino, sus características deben mantenerse constantes y no puede confundirse con agua común a la que se le agregaron sales.

Por su parte, el agua mineralizada artificialmente se obtiene a partir de agua potable a la que se le incorporan minerales de uso permitido durante el proceso de elaboración. A diferencia de la mineral natural, su composición no depende exclusivamente de las características de una fuente subterránea.

El artículo 995 del CAA establece que debe identificarse expresamente con la denominación “Agua mineralizada artificialmente”.

En tanto, el agua potable envasada es aquella que reúne las condiciones físicas, químicas y microbiológicas necesarias para el consumo humano. Puede provenir de fuentes subterráneas o de redes de abastecimiento público y recibir tratamientos como filtración, cloración, ozonización, radiación ultravioleta u ósmosis inversa.

El artículo 982 del CAA establece los parámetros que debe cumplir para ser considerada potable, mientras que el artículo 983 regula las características del agua de bebida envasada.

Qué establece el Código Alimentario Argentino y qué conviene revisar antes de elegir una botella. Shutterstock

Cuál conviene comprar para la mesa y qué mirar en la etiqueta

No existe una única variedad que sea necesariamente mejor para todas las personas. Si cumplen con las exigencias del Código Alimentario Argentino, las tres son aptas para el consumo humano . La elección depende de las preferencias personales, la composición mineral y el precio.

Antes de comprar, conviene revisar algunos datos del envase:

Sodio: es importante para quienes necesitan controlar el consumo de este mineral. El CAA clasifica como bajas en sodio a las aguas minerales naturales que contienen menos de 20 mg/l.

Calcio y magnesio: permiten conocer parte de la composición mineral del producto y comparar distintas marcas.