El organismo oficial emitió una advertencia por vientos intensos que alcanzarán picos superiores a los 100 km/h en la capital fueguina durante esta jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para la provincia de Tierra del Fuego durante este jueves 26 de noviembre.

De acuerdo con el pronóstico oficial del organismo, el fenómeno afectará especialmente a la ciudad de Ushuaia desde la mañana, con ráfagas que superarán ampliamente los 90 km/h y estarán acompañadas por precipitaciones aisladas y bajas temperaturas.

Según precisó el parte meteorológico, el momento de mayor intensidad eólica se concentrará en la primera mitad de este jueves, cuando las ráfagas alcancen registros de entre 98 y 106 km/h, antes de iniciar un descenso gradual hacia la noche y las jornadas siguientes.

Cómo estará el tiempo este jueves 26 en Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego, la jornada de este jueves 26 de noviembre estará marcada por una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 11°C.

Durante la mañana se esperan lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%, una temperatura de 7°C, vientos sostenidos del sudoeste de entre 42 y 50 km/h y ráfagas máximas de entre 98 y 106 km/h.

Hacia la tarde persistirá el viento intenso del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 42 y 50 km/h, ráfagas de entre 88 y 97 km/h, el pico térmico de 11°C y una chance de precipitaciones menor, ubicada entre el 10% y el 40%.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para la provincia de Tierra del Fuego durante este jueves 26 de noviembre. Fuente: SMN

Por la noche el cielo se presentará mayormente nublado con 8°C, probabilidad de lluvias de entre 0% y 10%, vientos de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que descenderán a un rango de entre 70 y 78 km/h.

Cómo sigue el pronóstico para el viernes 27 y el sábado 28 en Ushuaia

Para el viernes 27 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa en la capital fueguina una mínima de 6°C y una máxima de 13°C, con vientos constantes de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de entre 51 y 59 km/h que se mantendrán estables a lo largo de todo el día.

La madrugada comenzará mayormente nublada con 6°C, mientras que tanto en la mañana como en la tarde volverán las lluvias aisladas con temperaturas de 9°C y 13°C y probabilidades de precipitación de entre 40% y 70% y 10% y 40% respectivamente, cerrando la noche mayormente nublada con 9°C.

El sábado 28 de noviembre continuará el tiempo fresco e inestable en Ushuaia, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 14°C. Durante la madrugada y la mañana se prevé cielo parcialmente nublado sin lluvias significativas y vientos de entre 23 y 31 km/h, mientras que hacia la tarde y la noche regresarán las lluvias aisladas con una chance de entre el 10% y el 40% , vientos de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

Cómo estará el tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pronóstico oficial indica jornadas estables, sin lluvias y con temperaturas en ascenso entre este jueves 26 y el viernes 27 de noviembre .

Para este jueves se espera una mínima de 15°C y una máxima de 26°C, con cielo algo a parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, mayormente nublado hacia la noche y vientos leves a moderados de entre 13 y 22 km/h sin probabilidad de precipitaciones.

Para el viernes 27 de noviembre, el territorio porteño registrará un marcado aumento térmico con una mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 31°C durante la tarde.

La jornada transcurrirá con nubosidad variable entre cielo parcialmente nublado y mayormente nublado, vientos leves de entre 7 y 22 km/h y un 0% de probabilidad de lluvias en todos los tramos del día.