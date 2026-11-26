Está confirmado el pago del aguinaldo para jubilados: de cuánto es y cuándo se cobra, según el calendario de pagos de ANSES.

Los jubilados cobrarán en diciembre el aguinaldo, tal como está regulado por el artículo 31 de la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensione.

En este contexto, con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya se puede calcular el aproximado de cuánto cobrarán los jubilados en diciembre con posible aumento.

Qué dice la ley sobre el aguinaldo para jubilados

La Ley 24.241, sancionada el 23 de septiembre de 1993, regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

En su artículo 31, se establece que “ se abonará una prestación anual complementaria, pagadera en dos cuotas, equivalente cada una al cincuenta por ciento ” en los meses de junio y diciembre.

El pago se realizará incluso cuando la persona haya cobrado menos de seis meses. Para estos casos, “la cuantía respectiva se determinará en proporción al tiempo en que se devengaron los haberes”. Es decir, si una persona empezó a cobrar una jubilación o pensión durante el semestre le corresponderá un proporcional al tiempo durante el cual tuvo derecho a cobrarla.

Art. 31 Ley 24.241 Fuente: Gobierno nacional

Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre

Los haberes de los adultos mayores beneficiarios de ANSES incrementan mes a mes, tal como indica la ley de movilidad.

El incremento tomaría como base el dato de inflación de octubre publicado por el INDEC, por lo que el aumento sería equivalente a 2,17%.

De esta manera, el haber se ubicaría en torno a los $ 453.797. En caso de que se continúe con el pago del bono de refuerzo, el monto escalaría hasta los $ 523.797.

Está confirmado el pago del aguinaldo para jubilados: de cuánto es y cuándo se cobra, según el calendario de pagos de ANSES. Fuente: ChatGPT

De cuánto será el aguinaldo en diciembre

El aguinaldo para los jubilados contempla el 50% del haber correspondiente, tal como lo indica el artículo 31 de la Ley 24.241.

Como la jubilación mínima se ubicaría en torno a los $ 453.797, el SAC sería de $ 226.898,5. Para este cálculo no se debe tomar en cuenta el refuerzo de $ 70.000.

Así, el haber de diciembre quedaría conformado de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 453.797.

Aguinaldo: $ 226.898,5.

Posible bono de refuerzo: $ 70.000.

Total: $ 750.695,5.

Está confirmado el pago del aguinaldo para jubilados: de cuánto es y cuándo se cobra, según el calendario de pagos de ANSES. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre

El aguinaldo se liquidará junto con los haberes en diciembre. El calendario de pagos es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo