El Código Civil y Comercial contempla una excepción a la mayoría de edad que permite modificar la responsabilidad parental antes de los 18 años.

En Argentina, cumplir 18 años marca el momento en el que una persona alcanza la mayoría de edad y, en términos legales, deja de estar bajo la responsabilidad parental. Sin embargo, existe una excepción contemplada por la ley que permite adelantar ese proceso y adquirir autonomía jurídica antes de esa fecha.

El artículo 27 del Código Civil y Comercial de la Nación prevé una situación puntual en la que una persona menor de edad puede emanciparse antes de cumplir los 18 . Esta condición modifica su capacidad de ejercicio y extingue, en términos generales, la titularidad de la responsabilidad parental, aunque no habilita a realizar absolutamente todos los actos jurídicos sin restricciones.

Qué dice el artículo 27 del Código Civil y Comercial sobre la emancipación

El artículo 27 del Código Civil y Comercial establece que la celebración del matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad. Esto significa que puede ejercer sus derechos con mayor autonomía y deja de estar sujeta a la responsabilidad parental en los términos previstos por la normativa.

La disposición también establece que la emancipación es irrevocable. Por lo tanto, una vez que se produce, no se pierde por el hecho de que el matrimonio sea declarado nulo, salvo la excepción prevista para el cónyuge de mala fe, cuyo efecto cesa cuando la sentencia queda firme.

A qué edad pueden casarse los menores y qué autorización necesitan

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La legislación argentina contempla diferentes requisitos para que una persona menor de edad pueda contraer matrimonio. Según la información oficial publicada por el Gobierno:

Entre los 16 y los 18 años: necesitan autorización de sus progenitores o tutores.

Menores de 16 años: necesitan autorización judicial para poder casarse.

Si existe desacuerdo entre los progenitores o alguno no puede manifestar su decisión, la cuestión debe ser resuelta por un juez, que tendrá en cuenta el interés familiar.

Una vez celebrado el matrimonio, la persona queda emancipada y adquiere plena capacidad de ejercicio, aunque con las limitaciones que establece el Código.

Qué cosas no pueden hacer los hijos emancipados antes de los 18 años

Aunque la emancipación modifica la capacidad jurídica de una persona menor de edad, el Código Civil y Comercial establece limitaciones específicas para determinados actos patrimoniales y administrativos.

De acuerdo con el artículo 28, las personas emancipadas no pueden:

Aprobar las cuentas de sus tutores ni otorgarles el finiquito correspondiente.

Donar bienes que hayan recibido a título gratuito, como una herencia.

Afianzar obligaciones.

Por otra parte, el artículo 29 establece que las personas emancipadas necesitan autorización judicial para disponer de los bienes recibidos a título gratuito, con las excepciones previstas en la propia norma, entre ellas cuando el acto se realiza con el otro cónyuge.

La emancipación por matrimonio está contemplada expresamente en el Código Civil y Comercial y produce efectos legales desde la celebración del vínculo. La normativa también establece los alcances de esta condición y los actos que las personas emancipadas no pueden realizar por sí solas.