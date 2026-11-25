El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla para las Islas Malvinas que empieza a regir en las próximas horas del miércoles 25 de noviembre. Las advertencias se publicaron por la intensidad del viento en el archipiélago, que podría escalar cerca de los 100 km/h.

Además de las fuertes ráfagas que se registrarán entre el miércoles y el jueves, se esperan lluvias durante el transcurso de ambas jornadas. Para mayor información, se recomienda seguir el pronóstico oficial del tiempo.

¿Cuándo rige la alerta amarilla por viento en Islas Malvinas?

La alerta amarilla por viento en Islas Malvinas rige durante la tarde este miércoles 25 de noviembre y vuelve a activarse desde la madrugada hasta la tarde del jueves 26. El parte oficial advierte vientos del oeste de entre 40 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

En Puerto Argentino, el reporte de las 9 de la mañana registró viento del oeste a 41 km/h, 5,2°C y una sensación térmica de -0,5 °C. Para este miércoles se prevén ráfagas de 70 a 78 km/h por la mañana, de 79 a 87 km/h por la tarde y de 60 a 69 km/h por la noche.

El SMN encendió una alerta amarilla por fuertes vientos en Malvinas. (Foto: SMN) Fuente: SMN

El jueves 26 de noviembre continuará el viento fuerte en Puerto Argentino, con velocidades de 42 a 50 km/h por la madrugada y la mañana y de 51 a 59 km/h por la tarde. Las ráfagas ese día alcanzarán entre 79 y 87 km/h hasta la tarde, bajando a 60-69 km/h hacia la noche.

¿Qué advertencias emitió el SMN por los vientos fuertes en Malvinas?

Ante el avance de ráfagas que pueden superar los 90 km/h, las autoridades difundieron una serie de medidas preventivas para evitar accidentes, tales como:

Evitar salir y tener precauciones al conducir. Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos. Cerrar y alejarse de puertas y ventanas. No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

¿Cómo sigue le pronóstico del tiempo en Puerto Argentino para los próximos días?

De acuerdo al pronóstico que mantiene actualizado el SMN a través de su sitio web oficial, durante el miércoles 25 de noviembre el cielo estará cubierto y se espera una mínima de 5 °C y una máxima de 11 °C. Las probabilidades de lluvia podrían escalar al 40% durante la jornada.

¿Cómo estará el tiempo durante el último fin de semana de noviembre en el sur argentino? (Foto: SMN) Fuente: SMN

Durante el jueves 26, la temperatura subirá apenas 2°C, con máximas que podrían escalar hasta los 13 °C. A partir del viernes 27 de noviembre, la alerta amarilla por viento cederá y disminuirá a 13-22 km/h. El termómetro marcará una oscilación entre los 6 °C y los 13 °C.

Para el sábado 28 y el domingo 29 la probabilidad de lluvia cae a 0-10 %, con mínimas de 7 °C y 8 °C y máximas de 12 °C. El viento volverá a ubicarse entre 32 y 41 km/h el domingo y el martes 1, con ráfagas que llegarán a 60-69 km/h el martes por la mañana.