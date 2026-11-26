En esta noticia El conflicto de fondo

El Juzgado Federal de Azul 2 hizo lugar a una medida cautelar presentada por ATE y ordenó al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) suspender los efectos de la Disposición 709/2026, con la que se desconoció la estabilidad de los trabajadores que habían pasado a planta permanente en 2023. La resolución, firmada por el juez Martín Bava, también le prohíbe ejecutar despidos, bajas o modificaciones perjudiciales de la situación de revista, y dispone la reinstalación de quienes ya hubieran sido desvinculados. Las cesantías estaban notificadas para el 30 de noviembre. El magistrado delimitó el colectivo “exclusivamente” al personal incorporado a planta por las disposiciones 386, 388 y 412 de 2023, y aclaró que cualquier otra pretensión deberá canalizarse ante los jueces naturales de cada jurisdicción.

El IOSFA tiene 48 horas, con habilitación de días y horas inhábiles, para arbitrar los medios que garanticen el cumplimiento. La cautelar rige seis meses, según el artículo 5 de la ley 26.854, y la actora debe prestar caución juratoria.Además, el juez admitió el reclamo como amparo colectivo sobre derechos individuales homogéneos, siguiendo el precedente “Halabi” de la Corte, y pidió al Registro Nacional de Procesos Colectivos que informe si existe otro proceso similar. Reconoció la legitimación de ATE y se declaró competente por los efectos en las dependencias de Tandil y Azul. La demanda busca que se declare la inconstitucionalidad del artículo 1 del DNU 1286/2026 y la nulidad de la Disposición 709. El magistrado aclaró que esto no adelanta opinión sobre el fondo.Para conceder la medida, Bava consideró el carácter alimentario del salario, tuvo por acreditada una verosimilitud del derecho “suficiente” y sostuvo que la cautelar no causa un grave perjuicio al organismo, pero evita agravar la situación de los trabajadores. Prescindió del informe previo sobre interés público y citó un antecedente de la Cámara Federal de Mar del Plata en un caso laboral similar.

El conflicto de fondo