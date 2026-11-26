La última semana de noviembre cierra con los depósitos que lleva a cabo la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para los titulares de pensiones, jubilaciones y asignaciones que aún no hayan cobrado.

Particularmente desde el jueves 27 al lunes 30 del corriente mes, se les acreditarán los haberes a quienes cobren ingresos por encima de la mínima.

De acuerdo a lo establecido en el calendario de pagos de la ANSES, los beneficiarios que percibirán sus ingresos en el transcurso de las próximas jornadas serán aquellos cuyos DNI terminen en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

¿Cuáles son los jubilados que cobran antes de diciembre?

La ANSES mantiene actualizado el calendario de pagos de todos los beneficiarios, entre los que figuran los titulares de pensiones y jubilaciones con haberes superiores a la mínima.

Para todos ellos, los depósitos llegan con un aumento del 1,93%, que se deriva de la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

La ANSES inició los pagos de las jubilaciones y pensiones de aquellos titulares que cobren haberes superiores a la mínima. (Foto: ANSES) Fuente: ANSES

Las fechas asignadas, en este sentido, se organizan en función del último número del DNI de cada beneficiario.

Por esta razón, las acreditaciones de dinero se organizaron de la siguiente manera:

Jueves 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.

Viernes 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.

Lunes 30 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.

¿Qué otras prestaciones y asignaciones de ANSES siguen pagándose en noviembre?

Además de las jubilaciones y pensiones que perciben haberes superiores a la mínima, la ANSES mantiene vigentes pagos de otras prestaciones durante el cierre del mes y principios de diciembre.

Cabe destacar que la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo cerraron su cronograma general el miércoles 25 con los DNI terminados en 9.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo