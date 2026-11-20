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El crecimiento

Carolina Baibiene y Darío Palumbo son socios que decidieron unir su experiencia en gastronomía y emprendimiento para abrir su propia cafetería en el conurbano sur del Gran Buenos Aires con un capital de u$s 50.000. Cuatro años más tarde, su marca Lev factura unos $ 100 millones al mes y está por abrir la octava sucursal.

La primera cafetería de Lev levantó su persiana el 16 de diciembre del 2022 en una galería del centro comercial de Adrogué. Dos días más tarde, Lionel Messi levantaba la Copa Mundial de la FIFA con la Selección Argentina y sus fundadores lo interpretaron como un buen presagio: “Abrimos en una fecha bastante polémica porque si no salíamos campeones del mundo éramos super mufa”, recordó Palumbo en diálogo con El Cronista.

La sociedad se formó durante la pandemia en 2021. Carolina, pastelera profesional, vendía por su cuenta tortas y pasteles desde la cocina de su casa y a través de las redes sociales y Darío reconoció el potencial del negocio.

Por entonces decidió invertir sus ahorros de u$s 10.000 y abrir una primera marca con venta al público bajo el nombre propio de su socia. “Caro era una genia, una grosa y ya le iba muy bien. Al principio abrimos en la misma zona con venta al público y ella ya tenía muchos fieles seguidores, no eran solamente personas que pasaban y consumían su pastelería”, detalló.

La pastelería de Lev es una de las estrellas de la marca. Instagram/lev.bsas

Al año siguiente apostaron por un proyecto más grande que incluía café y brunch además de la pastelería. Salieron en búsqueda de nuevos socios y con una inversión de u$s 50.000 nació Lev.

En 2026, si alguien quiere comprar la franquicia debe desembolsar unos u$s 20.000 y entre u$s 60.000 y u$s 100.000 para el armado del local.

Los comienzos

Carolina es pastelera con un recorrido profesional que incluye formación en la escuela de Mausi Sebess -donde también dio clases-, viajes al exterior, principalmente a Nueva York, y estudios en Londres. Allí aprendió tanto técnicas de la pastelería como detalles del negocio.

La sociedad de Carolina y Darío comenzó en 2021 con un potencial de negocio en la pastelería. Instagram/lev.bsas

Darío es un amante del emprendedurismo: estudió marketing y publicidad, pero decidió abandonar la carrera bancaria donde alcanzó el cargo de oficial de leasing, para generar proyectos propios. Pasó por tener un buffet de club de barrio, abrir una parrilla, y hasta una heladería familiar.

Lev es el resultado de una combinación que “no podía salir mal: ella tenía el talento para la cocina, y yo la experiencia del emprendimiento”, destacó Palumbo.

Para la transición de una pequeña pastelería hacia un local con oferta de menú completo iban a ir con un solo socio, pero las cuentas no cerraban y debió sumarse una persona más. “Un amigo quería ingresar, le dijimos ‘si no recuperás la plata en el mes 25 te damos la diferencia nosotros’”. El negocio se recuperó en 24 meses.

“Hoy está muy de moda abrir locales gastronómicos, pero no es la misma experiencia que va a tener una persona que ya se dedica a eso. Yo fui a la Universidad, me enseñaron a calcular costos. Contamos con un montón más de formación que gente que viene de otros rubros quizás no tiene”, reconoció a este medio Carolina acerca de los desafíos del oficio.

Dueños de Lev Gentileza Lev

El crecimiento

Para continuar con el modelo de expansión, Lev depende de socios inversores. Hasta el momento son alrededor de diez inversionistas que sostienen siete sucursales y una por inaugurar, de las cuales seis son propias y dos franquicias: una en el barrio porteño de Palermo, y la que abrirán antes de fin de año en Quilmes, al sur del conurbano bonaerense. Cada local cierra el mes con una facturación de $ 100 millones en promedio.

“Local a local que hemos ido creciendo, y aprendiendo. Lo primero que hicimos fue hacer crecer las estructuras internas. Al principio éramos él y yo contra todo y de a poquito fuimos incorporando otros perfiles”, detalló la pastelera.

Hoy su planta se compone de unos 120 empleados entre los que se cuentan el área de recursos humanos, una persona encargada en finanzas y un chef ejecutivo.

Para Carolina y Darío que su franquicia desembarque en la Ciudad de Buenos Aires fue como “un sueño hecho realidad” a la par que un desafío. El local se encuentra a una cuadra de Plaza Serrano, y los emprendedores se vieron con el desafío de “poner a Lev a la altura de las grandes marcas” ya consolidadas en la zona, reconoció Baibiene.

Para sus próximos pasos tienen la meta de abrir cinco franquicias más en 2027, y cuentan con solicitudes de franquiciados suficientes como para un plan de aperturas en dos años, según las “decisiones a nivel estratégico” que deben tomar en cuanto a la localidad de los comercios, indicó el exbancario.